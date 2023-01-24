الأهلي يستقر على تجديد عقود خماسي القلعة الحمراء

قررت لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي مؤخرا، تجديد عقود العديد من لاعبي الفريق، خاصة الذين يمثلون أصحاب الخبرات، بعد المستوى الأخير الذي شهدها إيقاع الفريق بعد تذبذب النتائج.



وشهدت المواجهات الأخيرة للفارس الأحمر، تطورا كبيرا من الناحية الهجومية، والتي كانت آخرها أمام الزمالك في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2022-2023، بثلاثة أهداف دون رد.



- الأهلي يقرر تجديد عقد خماسي الفريق



وظهر بعض نجوم الأهلي الذين لم يشاركوا في الفترة الماضية بالعديد من المباريات، بمستويات رائعة بدنية وفنية بعد احتياج المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لسد الغيابات النارية التي تضرب الفريق.



واتخذت لجنة التخطيط بعد الاجتماع بكولر قرارا بتجديد عقد خماسي الفريق، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني، بعد تطور مستواهم بشكل ملحوظ وعودة جاهزيتهم البدنية.



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وكان المدرب السويسري قد أبلغ سابقا إدارة الكرة، بالاستغناء عن الثنائي أيمن أشرف، ورامي ربيعة بعد الاعتماد الدائم الذي يشهده خط دفاع الأهلي بتواجد محمد عبد المنعم ومحمود متولي وبديلهم ياسر إبراهيم.



إلا أن ربيعة اثبت للمدرب احقيتة في المشاركة بشكل مميز ومؤثر في مباريات الفريق الأخيرة، وظهوره بشكل قوي وقت الاحتياج الفني له رغم ابتعاده عن المشاركة.

