"فيليب موريس" تحصد جائزة "أفضل صاحب عمل" في مصر والأردن ولبنان

للعام السابع على التوالي..

توّجت شركة فيليب موريس انترناشيونال – الرائدة عالميا في صناعة منتجات التبغ - بجائزة "أفضل صاحب عمل" على مستوى مصر والأردن ولبنان، من بين عدد من المؤسسات المرموقة في إقليم مصر والمشرق العربي، وذلك للعام السابع على التوالي، بعد حصولها على الشهادة الدولية الأولى على مستوى العالم والتي تكرّم الجودة في إدارة الموارد البشرية، وتمنحها مؤسسة Top Employer للمنظمات والمؤسسات التي تنجح في توفير أعلى معايير التميز في إدارة الموارد البشرية، وأفضل بيئة عمل لجميع موظفيها.

وبهذا التصنيف تحتفظ "فيليب موريس" بمكانتها الرائدة كواحدة من أكثر الشركات توفيرًا لبيئة عمل داعمة للابتكار والتميز على مستوى العالم، والتقدم الذي تحرزه كجزء من التحول الخاص بالشركة. حيث كان من بين إجراءات التقييم، أن تٌثبت الشركات التابعة لشركة فيليب موريس للجان التقييم المستقلة، تفوقها في 6 مجالات رئيسية للموارد البشرية والتي تشمل 20 محورا فرعيا، منها استراتيجية الأفراد وبيئة العمل واكتساب المواهب والتعلم والتنوع والشمولية والرفاهية والمزيد من المجالات الأخرى.

وتعد هذه هي المرة السابعة على التوالي التي تفوز فيها شركة فيليب موريس بتلك الجائزة الدولية الهامة، حيث حصلت عليها لأول مرة في عام 2016، ثم استمرت في الحفاظ عليها بشكل سنوي تواليًا حتى عام 2023. كما تم الاعتراف بالشركات التابعة لفيليب موريس إنترناشونال كأصحاب عمل رائدين في 33 دولة أخرى عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتأتي شركة فيليب موريس، التي لديها أكثر من 69،600 موظف حول العالم، بين 15 منظمة دولية كبرى حصلت على شهادة أفضل صاحب عمل Top Employer العالمية لهذا العام.

من جانبه وصف على كرمان، المدير العام لشركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي، الفوز بالجائزة للعام السابع على التوالي: بأنه إنجاز كبير، واعتراف عالمي بنجاح الشركة في توفير بيئة عمل ثرية تدعم الابتكار والتطوير، بما ينعكس إيجابيا على قدرتنا على النمو والتغيير وتمكين موظفونا من قيادة تحول الشركة لتحقيق استراتيجيتها ورؤيتها "نحو مستقبل خالٍ من الدخان".

وأضاف: نسعى دائما إلى خلق بيئة عمل مفتوحة تعزز الشمول وتساعد موظفينا على اكتشاف وتطوير مهاراتهم واهتماماتهم، لا سيما وأننا نؤمن بأهمية تنمية الكوادر البشرية والاستثمار فيها، كما نهتم بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لتعزيز الجوانب الإدارية والوظيفية من خلال برامج تدريب قوية ومتطورة لصقل قدرات العمال والموظفين بالشركة والذين نعتبرهم رأسمال الشركة الحقيقي والعنصر الرئيسي لكل نجاح نحققه في كافة المجالات.

وتؤكد فيليب موريس إنترناشونال أن من أهم أولوياتها هو تحقيق التوازن بين الجنسين على جميع المستويات. حيث تركز فيليب موريس على الاستفادة من كافة المواهب لكل من النساء والرجال. وفي الوقت الحالي، تمثل السيدات نحو 42% من القوى العاملة للشركة، ويشغلن أكثر من 40% من المناصب الإدارية. كما تهدف شركة فيليب موريس إنترناشونال إلى أن تشغل السيدات 35% على الأقل من المناصب العليا في الشركة بحلول عام 2025.

من الجدير بالذكر، أن مؤسسة Top Employer هي مؤسسة عالمية لقياس بيئة العمل لدى الشركات والمؤسسات، وقد تأسست منذ أكثر من 30 عامًا، ونجحت في اعتماد 2053 مؤسسة أعمال، في 121 دولة حول العالم.

نبذة عن فيليب موريس إنترناشونال:

فيليب موريس إنترناشونال هي شركة عالمية رائدة في مجال صناعة التبغ والمنتجات البديلة ضمن استراتيجيتها الهادفة لخلق مستقبل خالٍ من الدخان. تقوم فيليب موريس بتطوير محفظتها من المنتجات على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين، وتتكون محفظة الشركة الحالية بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان، بما في ذلك منتجات النيكوتين الغير محترقة والسجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين الفموي، والتي تُباع في الأسواق خارج الولايات المتحدة. منذ عام ٢۰۰٨، استثمرت شركة فيليب موريس إنترناشيونال أكثر من ۹ مليارات دولار أمريكي، لتطوير وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان ومثبتة علميًا للمدخنين البالغين الذين يرغبون في الاستمرار بالتدخين، بهدف إنهاء بيع السجائر التقليدية تمامًا. تضمن هذا بناء نظام تقييم علمي من الطراز العالمي يستند على توظيف أبحاث السموم والأبحاث السريرية والسلوكية وأبحاث ما بعد البيع. سمحت هيئة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة بتسويق إصدارات أجهزة أيكوس ١ " IQOS Platform 1" الخاص بشركة فيليب موريس إنترناشيونال، باعتبارها منتجات تبغ معدلة المخاطر (MRTPs)، ووجدت أن هذه المنتجات مناسبة لتعزيز الصحة العامة. اعتبارًا من ٣۰ سبتمبر ٢۰٢٢، تتوفر منتجات شركة فيليب موريس إنترناشيونال الخالية من الدخان للبيع في ٧۰ سوقًا باستثناء روسيا وأوكرانيا. وتقدر شركة فيليب موريس إنترناشيونال أن ١٣،٥ مليون مدخن بالغ حول العالم تحولوا إلى منتجات أيكوس وأقلعوا عن التدخين نهائيا. في فبراير ٢۰٢١، أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال عن طموحها للتوسع في مجالات الصحة عبر منتجات وحلول مبتكرة تهدف إلى تلبية احتياجات المستهلكين.