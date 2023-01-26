هل تعود أسعار الغاز الطبيعي لمستويات ما قبل 4 سنوات.. رئيس "إيني" يجيب



استبعد الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية كلاوديو ديسكالزي أن تعود أسعار الغاز الطبيعي للمستويات التي كانت عليها قبل 4 أو 5 سنوات، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأدلى ديسكالزي بهذه التصريحات خلال الملتقى الأول لـ "بروكسيغاز" في روما، حيث قال إن عودة أسعار الغاز لمستويات ما قبل 4 و5 سنوات "صعب للغاية".

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية، خلال الملتقى، ارتفاع الطلب على الغاز"، مضيفًا: "وبما أننا لا نمتلكه، فسوف ندفع ثمنه أكثر وأكثر".

وشدّد على أنه بحلول شهر مارس المقبل "يجب أن نكون قادرين على توفير قدر معين من تخزين الغاز بنسب تتراوح بين 60 إلى 65 في المائة"، منوهًا بأن "القول إننا يجب ألا نستمر في الاستثمار في الغاز أمر غير مفهوم".

وتناول الملتقى آفاق ودور نظام الغاز بين الأمن والقدرة التنافسية في دعم انتقال الطاقة، حيث سط رئيس "بروكسيغاز" كريستيان سينوريتو الضوء على أنه "في مواجهة أزمة الطاقة، أصبح الأسوأ الآن وراءنا، حيث وصل تخزين الغاز الطبيعي إلى 80 في المائة".

ووفقًا لرئيس هيئة تنظيم الطاقة والشبكات والبيئة، ستيفانو بيسغيني، "لا يوجد نقص في العناصر الحاسمة في الأفق. هذا هو السبب في أن الحفاظ على التركيز الصحي والحصيف والعملي على الغاز ليس خطأ على الإطلاق. لقد قللنا المشاكل، ولم نحلها: سيظهر بعضها في الأسابيع المقبلة".

الغاز المسال

خلال الملتقى، شدّد الرئيس التنفيذي لشركة سنام ستيفانو فينيير على الحاجة "إلى مرونة في النظام: سنصل إلى 40 في المائة من الطلب على الغاز الذي يمكن تلبيته باستخدام الغاز الطبيعي المسال".

وأكد فينيير أن "خط أنابيب البحر الأدرياتيكي (تاب) يعمل أيضًا على استعادة أمن نظام الطاقة" في بلاده، لافتا إلى أن "إيطاليا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لديها خمسة خطوط أنابيب تربط خمسة مصادر مختلفة".

اختتم الملتقى بكلمة لوزير البيئة وأمن الطاقة غيلبرتو بيكيتو فراتين، حيث قال إن "هذه الحكومة لم تختر مصطلح أمن الطاقة كشعار، ولكن كرؤية مستقبلية للبلد الذي له على وجه التحديد النطاق المزدوج كهدف لها"، لافتا إلى أن هذا يعني "أن نكون سادة مصيرنا وخلق اتجاه جديد لتطوير مصيرنا ومصير الأجيال القادمة، مما يعني الخروج من آليات الطوارئ العاجلة".

وشدّد الوزير، في كلمته، على حقيقة أن سلسلة إمداد الغاز "اليوم هي محرك الطاقة الرئيسي في البلاد. تنمية بلادنا تعتمد على الغاز"، مؤكدا أن "الأمن القومي يعني الأمن على مستوى الدولة، ولكن هناك اتجاه جديد ينفتح: إذا كنا مركزيين، فيمكننا أن نصبح مكانًا للتوزيع".

وبحسب بيكيتو، فإن هذا يعني "أن نصبح مركزًا للغاز: يأتي الغاز من الجنوب ونحن مسؤولون عن توزيعه وبيعه ونقله. هذا هو معنى وجود مركزية جيوسياسية على المستوى الأوروبي".