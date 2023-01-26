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الأسهم الأوروبية توقع نزيف الخسائر وترتفع بالختام

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس، إذ ساهمت نتائج أعمال إيجابية في تهدئة بعض المخاوف بشأن تضرر الأرباح من ارتفاع تكاليف الاقتراض، في حين رفعت بيانات اقتصادية أمريكية المعنويات.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد يومين متتاليين من التراجع.

وارتفعت معظم قطاعات ستوكس 600، وفي مقدمتها ارتفاع قطاع التجزئة 2.2 بالمئة، يليه قطاعا الخدمات المالية والبنوك اللذين قفزا 1.9 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب.

وزاد سهم إس.تي ميكرو إلكترونيكس 8.2 بالمئة بعد أن تجاوزت شركة تصنيع الرقائق توقعات مبيعات الربع الرابع والأرباح، مما عزز قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقا.

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