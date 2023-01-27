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عاجل.. "ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 ثبتت ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني عند B/B على الأجلين الطويل والقصير مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة بأن تلتزم السلطات المصرية بالإصلاح الاقتصادي، مع آفاق النمو الاقتصادي المواتية نسبيًا للبلاد خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، بالإضافة إلى أهمية الاستقرار في مصر للمنطقة ككل، حسب الوكالة.

قالت الوكالة إن التصنيف يمكن أن يتحسن إذا فاق التحسن الاقتصادي في مصر "بشكل كبير" التوقعات.

في المقابل يمكن أن يتحول التصنيف الائتماني بشكل سلبي خلال الأشهر الـ12 المقبلة إذا لم يكن هناك دعم تمويلي متعدد الأطراف وثنائي وشيك، أو ازدادت ضغوط الوضع الخارجي.

الوكالة تتوقع أن تنجح مصر إلى حد كبير في توفير احتياجاتها التمويلية من النقد الأجنبي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، من خلال الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف.

تتوقع ستاندرد آند بورز أيضا أن تتراجع الضغوط التضخمية في البلاد تدريجيًا.

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