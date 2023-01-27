حالة الطقس غدا السبت حتى الخميس 2 فبراير 2023.. الأرصاد تحذر: على المواطنين ارتداء الكمامات في الشارع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا السبت 28 يناير وحتى الخميس 2 فبراير 2023، متوقعة انخفاض درجات الحرارة من يوم الثلاثاء القادم، 31 يناير 2023 بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية الأمر الذي يساعد على برودة الطقس خاصة خلال ساعات الليل، ونصحت المواطنين بارتداء الكمامات أثناء التواجد في الشارع.

حالة الطقس الأيام المقبلة

يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويميل الطقس للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديدة البرودة على جنوب البلاد.

بينما يصل الطقس إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومن القناة وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

توقعات الطقس غدا السبت 28 يناير 2023

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

القاهرة والوجه البحرى 23-12

السواحل الشمالية 21-14

جنوب سيناء 25-15

شمال الصعيد 22-9

جنوب الصعيد 29-11

توقعات الطقس يوم الأحد 29 يناير 2023

تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد

القاهرة والوجه البحرى 23-14

السواحل الشمالية 21-14

جنوب سيناء 25-15

شمال الصعيد 27-9

جنوب الصعيد 30-16

توقعات الطقس يوم الاثنين 30 يناير 2023

- تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وخليج العقبة على فترات متقطعة.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين

القاهرة والوجه البحرى 20-10

السواحل الشمالية 19-12

جنوب سيناء 26-17

شمال الصعيد 23-9

جنوب الصعيد 29-13

حالة الطقس يوم الأربعاء 1 فبراير 2023

تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء

القاهرة والوجه البحرى 18-10

السواحل الشمالية 17-11

جنوب سيناء 24-17

شمال الصعيد 20-9

جنوب الصعيد 27-12

حالة الطقس يوم الخميس 2 فبراير 2023

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس