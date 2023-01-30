غدًا.. أخر موعد لشراء شهادات الـ 25 % في بنكي مصر والأهلي

أعلن كل من البنك الأهلي وبنك مصر عن أن غدًا الثلاثاء، أخر موعد لبيع شهادات الـ 25 % وشهادة الـ 22.5 %، بعد تحقيق الهدف المنشود من طرحهم، حيث لجأ البنكان لطرح تلك الشهادة بهدف معالجة التضخم وجذب النقد الأجنبي، وذلك في إطار الدور الذي يلعبه البنكان باعتبارهما أكبر بنكين حكوميين في السوق المصرية، وبلغت حصيلة الشهادات حتى الأن نحو 460 مليار جنيه.

وقال محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك وئيس بنك مصر، إن 30% من تلك الحصيلة جاءت من خارج القطاع المصرفي، لافتا إلى قيام عدد من العملاء بالتنازل عن الدولار والعملات الأجنبية الأخرى لشراء الشهادة.

وأشار رئيس بنك مصر، إلى أن البنك قرر وقف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% وعائد شهري 22.5% بنهاية يوم عمل الثلاثاء المقبل 31/1/2023 كما سبق التنويه عن ذلك من قبل.

وأوضح رئيس اتحاد البنوك أن هناك تحسن ملحوظ في الموارد الدولارية، مرجعا ذلك لثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وعودتها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية مرة أخرى، لافتا إلى أن وجود سوق واحد رسمي للعملة يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أن 31 يناير الجاري هو آخر موعد لإتاحة الشهادات ذات فائدة 25% للعملاء في فروع البنك الأهلي.

وتابع أبو الفتوح، أن حصيلة الشهادات في البنك الأهلي بلغت 285 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن 50% من قيمة هذه الشهادات في البنك الأهلي نتيجة استعادة تحويلات داخلية أو من البنوك الأخرى أو تعديل للعملة الأجنبية.

وأوضح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أنه تم غلق الشهادات بعدما حققت أهدافها التي طرحت من أجلها.

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر قد طرحا تلك الشهادة في 4 يناير الجاري، وتصدر هذه الشهادة مدة عام واحد بفائدة سنوية تبلغ 25% تصرف بنهاية المدة، أو 22.5% تصرف شهريًا.

وتصدر الشهادة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومتاحة للأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر وللمصريين والأجانب.

ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمتها قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنكين.