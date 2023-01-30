شغال.. تردد قناة SSC 1 الرياضية السعودية الجديد 2023 على القمر الصناعى النايل سات
تردد قناة SSC 1 الرياضية السعودية على النايل سات، يزداد البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي حيث يتابع الكثيرون جميع المباريات التي ستقام في الدوري السعودي في عام 2023.
تعتبر قناة SSC الرياضية السعودية من أهم القنوات الرياضية المفتوحة التي تبث المباريات والأحداث الرياضية العربية والأجنبية.
تعد القنوات الرياضية السعودية من أهم القنوات العربية التي تبث أهم المباريات والأحداث الرياضية العربية والأجنبية، وأصبحت من أفضل القنوات الرياضية اليوم، وسيبدأ البث المجاني مع المباراة الافتتاحية.
تردد قناة 1 SSC الجديد 2023 على نايل سات
- التردد: 12418.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة 1 SSC الجديد 2023 على عرب سات
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب أفقي.
- التردد: 12418.
عروض قناة SSC الرياضية
- مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
- مباريات المنتخب السعودي الودية.
- مباريات كرة اليد المحلية والدولية.
- مباريات كأس الاتحاد الأفريقي للأندية.
- مباريات الدوري السعودي.
- مباريات كأس السوبر السعودي.
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