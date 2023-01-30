تردد قناة SSC 1 الرياضية السعودية الجديد على جميع الأقمار الصناعية.. hd

أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية الرياضية عن تحديث جديد لتردد قناة ssc الرياضية التي تبث جميع مباريات الدوري السعودي وكأس الخليج وغيرها من الأحداث الكروية الكبرى في الفترة الحالية على التراب السعودي والتي يشارك فيها جميع المواطنين والمشجعين الساحرة. تهتم المملكة العربية السعودية بالمتابعة، وخاصة متابعي دوري روشن، وبالنسبة للمحترفين في الموسم الحالي 2022-2023، إليكم ترددات القناة السعودية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات وكيفية ضبطها واستقبالها.

لا يزال البحث عن تردد قناة ssc الرياضية على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات جاريًا، فهي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري السعودي دوري روشن للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023، بالإضافة إلى حاملة جميع مباريات كأس الخليج.

اليوم في الدوري السعودي سيكون هناك مباريات متنوعة في الموسم الحالي بين الفرق السعودية في دوري روشن للمحترفين حيث يتم بث المباريات اليوم في المواعيد المحددة لها حسب جدول مباريات دوري الروشن اليوم والمعلن عنها مسبقا واليوم. تبث قناة ssc هذه المباريات مباشرة عبر قنواتها المفتوحة مجانا وسنقوم بتضمين تردداتها لك كالتالي:

تردد قنوات ssc نايل سات sd

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قنوات السعودية الرياضية المجانية