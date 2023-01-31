البورصة تفتتح تعاملات اليوم على تراجعات جماعية لمؤشراتها

افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجعات جماعية لمؤشراتها مع عمليات بيعية على الاسهم القيادية لجني الارباح بعد الارتفاعات القوية إلى سجلتها في السومين الماضيين.

البورصة تفتتح تعاملات اليوم على تراجعات جماعية:

وتراجع مؤشر الرئيسي في افتتاح تعاملات اليوم بنسبة 0.83% إلى 16885.56 نقطة، وانخفض المؤشر السبعني “ egx70” بنسبة 0.2% إلى مستويات 2964.98 نقطة، وانخفض المؤشر الاوسع نطاقا “ egx100” بنسبة 0.31% إلى 4455.64 نقطة.

المصرية للاتصالات تحصل على ترددات جديدة:

وعلى صعيد اخبار الشركات، فقد أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن حصولها على حزمة ترددية جديدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ان قامت بسداد ثمنها بالدولار الأمريكي.

وقالت المصرية للاتصالات في بيانا لها، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق على الحصول على حزمة ترددية جديدة بعرض 5 ميجا هيرتز في الحيز الترددي 1800 ميجا هيرتز بتقنية FDD ، وذالك بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات.

وجاء هذا بعد قبول الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات العرض المالي والفني التى تقدمت به الشركة للحصول على الترددادت الجديدة، بقيمة 125 مليون دولار، والتى أكدت الشركة أن سعر الشراء تنافسي مقارنة بالترددات التى حصلت عليها الشركة في اوخر 2020.