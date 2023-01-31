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قصة عشق.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 115 كاملة مترجمة بجوادات متعددة

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قيامة عثمان
قيامة عثمان

اعلان قيامة عثمان الحلقة 115 مترجمة. الكل ينتظر عرض الحلقة 115 من أشهر المسلسلات التركية في الوطن العربي في الوقت الحالي، الكل يريد متابعة الحلقة التي تشهد أحداثًا شيقة للغاية، يرغب العديد من محبي ومتابعي الدراما والتاريخ في التعرف على الحلقة. التفاصيل والإعلانات تم إصدارها في الساعات القليلة الماضية. وبسبب الأحداث المكثفة والمضحكة التي تحتويها الحلقات، فإنها تحتل المرتبة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي.

تُعرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان بن أتغرل على قنوات فضائية متعددة، ومنذ بث الحلقة الأولى عام 2018، جذب الأنظار من حوله، ليصبح أكثر المسلسلات التركية مشاهدة في الوقت الحالي، حيث يحتوي المسلسل على أحداث حقيقية في عهد الدولة العثمانية ودولة الإمارات العربية المتحدة. صعود الأمة والعديد من الأشياء التي قام بها غازي عثمان، يشاهدها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

منذ انتهاء مسلسل Ertuğrul Ghazi، أراد الجميع قطعة مشابهة لتلك السلسلة. في الواقع، أصبحت مسلسل قيامة المؤسس عثمان من أشهر المسلسلات التي تناقض هذا العمل الضخم والرائع على مر السنين. شاهد حلقات جديدة كل أسبوع على قناة التركية ITV الساعة 7:00 بالتوقيت الشرقي و8:00 السبت.

تردد قناة مصر أم الدنيا الفضائية الجديد 2023

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11555.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 3/4.
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