عاجل.. التنظيم والإدارة يعلن عن 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل لصالح وزارة التربية والتعليم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المقرر إعلان التفاصيل لاحقا، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.



ومن المقرر أن يعلن الجهاز عن شغل عدد من الوظائف لصالح عدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل، إلى جانب وظائف أخرى شاغرة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



ويهيب الجهاز بالسادة الراغبين في البحث عن فرصة عمل بالجهاز الإداري للدولة متابعة بوابة الوظائف الحكومية ورابطها https://jobs.caoa.gov.eg/، والالتزام بالإرشادات والشروط الموضحة بكل مسابقة.