أسعار النفط تنهي التعاملات على تعافي مع تراجع سعر الدولار

أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الثلاثاء على استقرار بعدما تعافت من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مستمدا الدعم من تراجع الدولار وبيانات أظهرت ارتفاع الطلب الأمريكي على الخام والمنتجات البترولية في نوفمبر تشرين الثاني.

وجرت تسوية عقد ثاني أقرب استحقاق شهري لخام برنت عند 85.46 دولار للبرميل بارتفاع 96 سنتا، أو واحد بالمئة، بينما أنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط التعاملات مرتفعة 97 سنتا، أو 1.3 بالمئة، عند 78.87 دولار للبرميل.

وقال روبرت ياوجر المحلل لدى ميزوهو إن زيادة التقلبات في يوم انتهاء عقد أقرب استحقاق وضعت العقد تحت ضغط مع إغلاق المتعاملين لمراكزهم. وجرت تسوية عقد أقرب استحقاق عند 84.49 دولار للبرميل بانخفاض 41 سنتا.

ولامس عقد أقرب استحقاق لكل من الخامين أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع خلال الجلسة وسط مخاوف المستثمرين من مزيد من إجراءات رفع أسعار الفائدة ووفرة تدفق إمدادات الخام الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل نيسان وعقد أقرب استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الطلب على الخام والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة ارتفع 178 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني إلى 20.59 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس آب.

وتحول مؤشر الدولار للانخفاض بعدما أظهرت بيانات زيادة تكلفة العمالة في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة في عام في الربع الرابع من العام مع تباطؤ نمو الأجور وهو ما يعزز التوقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة زيادة أسعار الفائدة.