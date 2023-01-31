ads

أسعار النفط تنهي التعاملات على تعافي مع تراجع سعر الدولار

الاقتصاد
أسعار النفط
أسعار النفط

أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الثلاثاء على استقرار بعدما تعافت من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مستمدا الدعم من تراجع الدولار وبيانات أظهرت ارتفاع الطلب الأمريكي على الخام والمنتجات البترولية في نوفمبر تشرين الثاني.

وجرت تسوية عقد ثاني أقرب استحقاق شهري لخام برنت عند 85.46 دولار للبرميل بارتفاع 96 سنتا، أو واحد بالمئة، بينما أنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط التعاملات مرتفعة 97 سنتا، أو 1.3 بالمئة، عند 78.87 دولار للبرميل.

وقال روبرت ياوجر المحلل لدى ميزوهو إن زيادة التقلبات في يوم انتهاء عقد أقرب استحقاق وضعت العقد تحت ضغط مع إغلاق المتعاملين لمراكزهم. وجرت تسوية عقد أقرب استحقاق عند 84.49 دولار للبرميل بانخفاض 41 سنتا.

ولامس عقد أقرب استحقاق لكل من الخامين أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع خلال الجلسة وسط مخاوف المستثمرين من مزيد من إجراءات رفع أسعار الفائدة ووفرة تدفق إمدادات الخام الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل نيسان وعقد أقرب استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الطلب على الخام والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة ارتفع 178 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني إلى 20.59 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس آب.

وتحول مؤشر الدولار للانخفاض بعدما أظهرت بيانات زيادة تكلفة العمالة في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة في عام في الربع الرابع من العام مع تباطؤ نمو الأجور وهو ما يعزز التوقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة زيادة أسعار الفائدة.

اسعار النفط خام برنت خام غرب تكساس خام غرب تكساس الوسيط العقود الآجلة

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 برقم الجلوس على مستوى جميع المحافظات المصرية

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة في آخر ساعات الميركاتو الشتوي

عاجل.. اتحاد الكرة يحسم موقفه من قيد صفقات الزمالك الجديدة

شاهد أحداث مسلسل مشوار الونش الحلقة 44 كاملة دون تقطيع

عاجل.. الزمالك ينجح في قيد الصفقات الجديدة بعد تسوية جزء من مستحقات اتحاد الكرة

رابط موقع ماي سيما Mycima الأصلي 2023 بديل موقع ايجي بست مسلسلات نتفيلكس وشاهد مجانا تحميل أفلام السينما بجودة عالية

مفتوحة الآن.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية