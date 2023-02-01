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سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في بداية التعاملات

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سعر الذهب
سعر الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، استقرارا ملحوظا خلال التعاملات، حيث حافظ سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا في جمهورية مصر العربية، على آخر ارتفاع سجله بقيمة 20 جنيها مسجلًا 1720 جنيها.

سعر الذهب

وواصل سعر الذهب استقراره في مصر رغم ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، رغم ارتفاع سعر الذهب على المسوى العالمي في سعر الأوقية، وقبل ساعات ن اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وتقدم "بوابة الفجر" في السطور التالية آخر تحديثات سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 بأسواق الصاغة المصرية والبورصة العالمية للذهب، في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 1 فبراير استقرارا ملحوظا ليسجل سعر 1966جنيها، بعد أن سجل 1942 جنيها يوم امس في الأسواق.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 1 فبراير 1720 جنيها، بعد أن حقق 1700 جنيه يوم أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 18

واستقر سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم الأربعاء 1 فبراير ليسجل سعر 1474 جنيها، بعد أن سجل 1457 جنيها يوم أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وبلغ سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير 2023، عيار 18 قيمة 1474 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء والأوقية

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 1 فبراير استقرار ملحوظا حيث بلغ 13760 جنيها، بعد أن سجل 13600 جنيه في سوق الصاغة يوم أمس الثلاثاء، فيما حققت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، هبوط جديد لتسجل 1942.25 دولار بنسبة 0.16 %، كما انخفض سعر الذهب اليوم في العقود الفورية ليسجل 1927.04 بنسبة 0.06 %، بينما سجل سعر اونصة الذهب اليوم 1925 دولارا.

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