عاجل.. "عز" تثبت أسعار حديد التسليح وترفع المسطحات 1000 جنيه للطن

أعلنت شركة حديد عز أكبر شركة منتجه للحديد في السوق المصري تثبيت أسعار بيع حديد التلسيح لشهر فبراير بعد زيادات وصلت إلى 3000 جنيه الشهر الماضي في الطن، بينما ارتفع سعر المسطحات.

وقال عملاء لـ "الفجر" خلال تصريحات خاصة إن حديد عز ابلغت التجار بتثبيت اسعار بيع حديد التسليح عند 26985 جنيه للطن تسليم ارض المصنع شاملا ضريبة القيمة المضافة.

واضافوا، ان الشركة ابلغتهم بزيادة سعر طن المسطحات 1000 جنيه ليصل إلى 29335 جنيه للطن، مشيرا إلى أنها لا تعد زيادة جديدة حيث سبق وأن ابلغتهم الشركة بتلك الزيادة بشكل غير رسمي.

وكانت شركة حديد عز رفعت اسعار منتاجتها أكثر من مرة خلال شهر يناير، وذالك بالتزامن مع صعود الدولار مقابل الجنيه الذي يرفع تكاليف الانتاج عليها، نظرا لاستيراد المواد الخام من الخارج، ولكن عدد من التجار أكدو ان تلك الزيادات مبالغ بها وان الشركة لديها مخزونات سابقة باسعار دولار منخفضة.