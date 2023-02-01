رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة لطرح الشركات بالبورصة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة سوف تعلن عن برنامجها للطروحات الشركات الحكومية بالبورصة في الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان يتجاوز عدد الشركا إلى سيتم طرحها 20 شركة.

وأضاف "مدبولي"، خلال تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن الشركات التى ستكون ضمن البرنامج ستطرح لأول مرة بالبورصة، موضحا أن هناك مواصفات محددة للطرح فى البورصة، طبقا لظروف كل شركة، وطبيعة كل شركة سيتم الطرح.

البورصة تقفز 12% خلال 2023:

اصلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها خلال شهر يناير 2023، حيث ربح راسمالها السوقي نحو 98.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر يناير المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.059 تريليون جنيه، بنسبة نمو 10.2%، وذالك مع إجمالي قيم تداولات بلغت 78 مليار جنيه من خلال التداول على 16.2 مليار ورقه مالية من خلال تنفيذ 1.6 مليار عملية.

ارتفع المؤشر الرئيسي " egx30 "بنسبة 12.66% ليغلق عند مستوى 16446.38 نقطة، خلال جلسات شهر يناير، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " egx70" متساوي الاوزان بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 2883.30 نقطة، وسجل مؤشر" egx100" ارتفاعا 4.64% ليغلق عند مستوى 4337.77 نقطة.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 37.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 4.8 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 869.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ "إيجى إكس 70" نحو 12.5 مليار جنيه، بحجم تداول 8.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 587.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ "إيجى إكس 100" نحو 50.3 مليار جنيه بحجم تداول 13.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.5 مليون عمل