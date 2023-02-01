قناة ssc.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، التي تجمع كلا الفريقين ضمن لقاءات بطولة كأس العالم للأندية، وهي خدمة فورية للقراء لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة في ظل عدم حصول القنوات المفتوحة على حقوقه.

بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

ويُتيح بوابة الفجر لقرائه ومتابعيه، خدمة بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، من أجل تمكين جماهير المارد الأحمر، وجماهير الكرة المصرية بشكل عام من متابعة المباراة التي تُقام في المغرب، وبالتحديد في ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في افتتاحية مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2022.

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر

وحصلت مجموعة قنوات ssc السعودية على حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2022، ومنها مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في الدور الأول من اللقاء.



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لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

يُقدم بث مباشر مباراة الأهلي

ويُمكن للقراء والمتابعين، متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، التي يُقدمها بوابة الفجر للمتابعين، كخدمة فورية، من خلال الضغط هنــــــــا، ومتابعة مجريات اللقاء أولًا بأول.

تشكيل الأهلي في مباراة أوكلاند سيتي



ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام أوكلاند سيتي بالقوة الضاربة، من أجل حسم المباراة بشكل مبكر، وضمن التأهل للدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية، لمواجهة فريق سياتيل الأمريكي.

واختار المدرب السويسري، تشكيلًا قويًا من اللاعبين للمباراة، مكونًا من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

في خط الهجوم: محمد شريف.

الأهلي يسعى لإنجاز جديد في كأس العالم للأندية

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تحقيق إنجاز جديد في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعدما تمكن من حصد الميدالية البرونزية في آخر نسختين إضافة إلى حصدها في عام 2006.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو الفريق الأكثر خوضًا للمباريات في بطولة كأس العالم للأندية حيث خاض 18 مباراة، فيما يُعد ثاني أكثر الفرق مشاركة في البطولة برصيد 8 مشاركات، وذلك خلف فريق أوكلاند سيتي الطرف الثاني في مواجهة اليوم، والذي يُشارك في البطولة للمرة العاشرة في تاريخه.

مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي بث مباشر

ويُمني لاعبو النادي الأهلي النفس، بالوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق الميدالية الذهبية أو الفضية، وذلك في محاولة لتكرار فريق الرجاء المغربي الذي حصد الميدالية الفضية في نسخة العام 2013 حينما حل ثانيًا خلف فريق بايرن ميونخ صاحب اللقب.

ووصل فريق الأهلي أول الأسبوع الجاري إلى المغرب للمشاركة في البطولة، وذلك بوجود 28 لاعبًا، قبل أن يستبعد 5 لاعبين من القائمة النهائية للفريق، التي استقر عليها المدرب السويسري مارسيل كولر.