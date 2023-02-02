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مبروووك.. ظهرت الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالأسم ورقم الجلوس

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

يبحث الكثيرون عن رابط لنتيجة الشهادة الإعدادية للأزهر الشريف، بعد إعلان الأزهر الشريف نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية نحو 87.85٪.

يوفر موقع صدى البلد رابطًا لنتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 م، وللاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية للأزهر، اضغط هنا على هذا الرابط.

نوب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، الدكتور محمد الدويني نائب رئيس الأزهر، لاعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول الشهادات الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 م.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 164639) طالب وطالبة، حضر منهم( (162736)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136591) بنسبة (83.93%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (26145) بنسبة 16.07%.



بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (158360) طالب وطالبة، حضر منهم (155486)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136587) بنسبة 87.85%، والحاصلين على أقل من 50 % (18899 ) بنسبة ( 12.15%).

وللتيسير على طلاب الأزهر وجه الدكتور محمد الدويني ممثل الأزهر الشريف بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة. عبر بوابة الأزهر عبر الإنترنت، وعبر المعاهد التابعة للطلاب والطالبات من خلال الرابط التالي للاطلاع على النتيجة اضغط هنا.

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