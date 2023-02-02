مبروك النجاح.. رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 tawjihi.jo.. الكشف نتائج شهادة الثانوية الأردنية ٢٠٢3

رابط استعلام نتائج الثانوية العامة الأردن 2023.. رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023 حسب الاسم .. يزداد البحث عن هذا السؤال بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في الأردن نتائج التوجيهي يوم الخميس 3023 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضحت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم الأردنية، بأن الوزارة أنهت عمليات رصد العلامات النهائية لطلبة الثانوية العامة التوجهي الأردن 2023 إلكترونيًا.

وأكدت المصادر أن فريق مختص من الوزارة يعمل على تدقيق العلامات من خلال عينات عشوائية للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في رصد العلامات، حتى نصل إلى مرحلة الإعلان عن نتائج التوجيهي الأسبوع المقبل.

وتسود حالة من الترقب والانتظار لأهالي طلبة الثانوية العامة في الأردن منذ تحديد موعد وزارة التربية والتعليم الاعلان عن النتائج والمقررة الخميس المقبل.

حيث طمأنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، الطلبة وعائلاتهم بأن النتائج هذا العام تأتي وفق مستوى متقدم، وسترضى جميع الطلبة.

ونوهت الوزارة إلى أن التصحيح والرقابة على الملاحظات بأعلى درجات الدقة لتلافي أي احتمال للخطأ.

وأشارت إلى أنه يمر بعدة مراحل من الفحص من قبل لجان مختلفة، بحيث يضمن أن جميع الدرجات يتم فحصها لجميع الطلاب بدقة متناهية.