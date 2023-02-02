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ظهرت الآن.. رابط نتائج التوجيهي 2023 وزارة التربية الأردنية نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم المقعد

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رابط نتائج التوجيهي
رابط نتائج التوجيهي 2023 وزارة التربية الأردنية

نتيجة التوجيهي التكميلية 2023، شهدت مؤخرًا العديد من التصريحات من وزارة التربية والتعليم الأردنية بهدف الكشف نتائج امتحان الشهادة العامة للتعليم الثانوي (GCSE) / الامتحان التكميلي 2022، وستكون النتائج في الثاني من فبراير، الساعة السادسة تمامًا، بدءًا من مساء اليوم، وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في بيان اليوم الخميس.

نتائج التوجيهي التكميلي www.Tawjihi.jo

 عقب كل الأخبار، إن إعلان نتائج التوجيهي سيتم عبر الرابط www.Tawjihi.jo وسيجري الإعلان عن نسبة النجاح ومتوسط ​​درجات طلاب الثانوية العامة. يكون في بيان وزارة التربية والتعليم المرفق المعلن.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2023 حسب الأسم

فيما أعلنت بالساعات الماضية وزارة التربية والتعليم بالأردن عن الكشف نتائج التوجيهي وبات الكثير من الطلاب التي انتهت من أداء عملية الامتحانات تريد الحصول علي النتيجة وكشفت الوزارة عن الميعاد الرسمي للإعلان عن النتيجة خلال الساعات القادمة واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ان نتائج التوجيهي سوف تعتمد مساء اليوم الخميس الموافق الثاني فبراير، وجدير أن الطلاب انتهت من الامتحانات في بداية شهر يناير وجدير أن الامتحانات استمرت علي مدار شهرين شهر ديسمبر وشهر يناير حتي الثامن عشر.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن لعام 2023

2023 يقترب موعد إصدار نتيجة التوجيهي الأردن التكميلية، وسيكمل الطلاب والطالبات تعليمهم قبل الجامعي، وسيتم تحميل نتيجة التوجيهي الأردنية التكميلية على موقع وزارة التربية والتعليم بمجرد إصدارها. هناك بعض الخطوات البسيطة حتى يتمكن كل طالب من معرفة النتائج بمجرد إعلانها، وهي:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي وزارة التربية الاردنية
  • التوجه نحو قسم نتائج التوجيهي التكميلي
  • وبعدها يتم إدخال جميع بيانات الطالب كاملة الموضحة في الموقع
  • وأخيرًا الضغط على كلمة عرض النتيجة والانتظار حتى يتم عرضها
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