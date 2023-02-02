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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية بالاسم

ظهرت الان: نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس الرابط الرسمي

طلاب وجامعات
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية بالاسم

أكدت محافظة الإسكندرية أن نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022/2023 لشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية ستصدر قريبًا بسبب الدكتوراه. لقد نشرنا رابطًا يؤدي إلى نتائج الشهادة الاعدادية.

أكد الدكتور عربي أبو زيد نائب وزير التربية والتعليم بمدينة الإسكندرية، أن أعمال المراجعة والتنبؤ بدرجات الطلاب للشهادات الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 تسير على قدم وساق في مقر الجامعة. وزارة التربية والتعليم والأنظمة واللجان الإشرافية عبر تسع وزارات تعليم.

وإصدار تعليمات صارمة للمستشارين والمرشدين الأوائل ولجان التقييم في جميع المواد لإتاحة الدقة الكاملة في درجات الطلاب، ومراجعة الأسئلة الجزئية، والتأكيد على درجات الطلاب، وحظر استخدام الهواتف المحمولة، وللجميع. يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة داخل اللجنة. بالإضافة إلى جمع الجسيمات ومطابقتها مع المرايا على أوراق الإجابة ومراقبة دقة الدرجات الورقية والإلكترونية ومراجعة الإجابات من دفاتر الإجابات لضمان جودة التقييم.

وفي سياق متصل أشاد "أبو زايد" بالدور المتميز لكافة الأجهزة الإدارية والمرافق العامة والتجمعات في المحافظة، وكذلك متابعة الامتحانات من قبل رؤساء الأقسام، وكذلك سير عمل الإدارات والمرافق. غرف مجلس الإدارة وجميع المسؤولين الذين خضعوا للامتحان، أدركوا جميعًا قيمة العمل الجماعي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

 وفيما يلي نستعرض معكم خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الإسكندرية برقم الجلوس فقط.

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