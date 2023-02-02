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نتيجتك هنا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2023 بالاسم ورقم الجلوس

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

وافق محافظ السويس، عبد المجيد صقر، على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 82.88٪.

وهنأ المحافظ في بيان اليوم الخميس من نجحوا في الشهادة الاعدادية، داعيا القائمين على العملية التعليمية لبذل المزيد من الجهود خلال اليوم الدراسي، مناشدا الطلاب بذل كل جهد واجتهاد واكتساب المعرفة للنجاح. والحصول على درجات أعلى.

وناشد صقر أولياء الأمور إعطاء الثقة لأبنائهم، وبث روح الاعتماد على الذات والاجتهاد، والاستفادة من التكنولوجيا والإنترنت في المعرفة والإنجاز الأكاديمي والحصول على المعلومات ومراجعة الدروس بسهولة بدلًا من إضاعة الوقت والمال في الدروس الخصوصية.

نتيجة ثالثة إعدادي بالسويس 2023

آخر التطورات في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، ما يبحث عنه الآلاف من أولياء الأمور، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبدء التصحيح في القاهرة والمحافظات.

يقدم "بوابة الفجر" لحظة بلحظة نتيجة الشهادة الإعدادية لمساعدة متابعيها على معرفة كل ما يتعلق بنتيجة الشهادة الإعدادية وخطواتها وكيفية تنفيذها، كجزء من خدمة مستمرة يقدمها لزوارها بمختلف مجالات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالسويس برقم الجلوس

يبحث أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالسويس، لمعرفة مصير أبنائهم الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، لتحديد مصيرهم قبل معركة المرحلة الثانوية، حيث أعلن محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول تجدها هنا: نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية على رابط سهل للاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي وفرته وزارة التربية والتلعليم، لمعرفة النتيجة اضغط هنا

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعداية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الراغبين في الحصول نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2023، يمكنهم الاستعلام عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية
 

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