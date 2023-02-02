الحلقة الأخيرة.. شاهد أحداث مسلسل مشوار الونش الحلقة 45 كاملة دون تقطيع علي قناة الحياة

تعرض قناة الحياة مساء اليوم الخميس الحلقة 45 والأخيرة من مسلسل "مشوار الونش" للنجم محمد رجب الساعة 9:00 مساءا، ويعاد عرضها في تمام الساعة 1:00 صباحا و11. الساعة 00 صباحا، بالإضافة إلى عرضها في آن واحد على منصة المشاهدة الرقمية.

كشفت الحلقة 44 من المسلسل قاتل كاميليا (دانا حلبي)، زوجة حسن (محمد رجب)، حيث اعترفت نوارة (ميرهان حسين) زوجة حسن الثانية بكل ما حدث، وأن صديقه القديم صلاح (محمود) عبد المغني) هو من قتل كاميليا، وكانت شاهدة عليه. يضربها بالرصاص، حيث كان يخطط لقتل كماليا بمسدس حسن، ويتهم الأخير بقتل زوجته.

خدعت نوارة صلاح وخميس منافس حسن في سوق السيراميك، وطلبت مقابلتهما لتكتمل الحسابات بينهما في نفس المكان الذي قتلت فيه كاميليا، ووسط محادثة صلاح مع نوارة، ظهر حسن مع دبور بسلاحه، وسط صدمة حسن من صديقه القديم الذي اكتشف أنه فعل كل هذا من أجل الحصول على المال، تأتي الشرطة بعد أن يعترف صلاح وخميس لحسن بكل ما حدث، ويتم القبض عليهما.

مسلسل "الونش" مكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.