آلية إضافة مولود جديد كتابع للاستفادة من دعم حساب المواطن وطريقة تسجيل العازب والزوجة

كشف برنامج "حساب المواطن" عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، عن خطوات وآلية إضافة مولود جديد كمتابع للاستفادة من دعم البرنامج.

بالتفصيل، تفاعل البرنامج مع استفسار مغرد بخصوص آلية إضافة المواليد، من خلال حساب "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر".

وذكر "حساب المواطن" أنه في حالة تحديث البيانات بالحالة المدنية وإضافة المعال في سجل الأسرة، يمكن للمستفيد إضافة المولود الجديد من خلال حسابه في البرنامج من خلال عدد من الخطوات السهلة والمريحة.

طريقة اضافة مولود في حساب المواطن

طريقة اضافه مولود في حساب المواطن هي:

الدخول إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن “ من هنا “.

الضغط على استكمال أو تعبئة الطلب.

الضغط على البيانات التي تخص التابعين والنقر على خانة إضافة.

إضافة المولود واستيفاء المعلومات الخاصة بصلة القرابة وتاريخ الميلاد والعديد من التفاصيل والبيانات المطلوبة.

عند الانتهاء من كتابة جميع البيانات والتأكد من أنها صحيحة، ثم يتم الضغط على الخانة المتضمنة كلمة حفظ لحفظ البيانات.

أخيرًا يجب الانتظار حتى تتم دراسة الأهلية واستحقاق التابع في حساب المواطن، وظهور الأهلية بالنسبة له والموافقة أو الرفض على إضافته.

إمكانية مزاولة الأنشطة التجارية والاستفادة من دعم البرنامج

ولفت "حساب المواطن"، إلى أنه إذا كان دون عوائد فيتم اختيار الدخل "صفر" ويتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، منوهًا إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

شروط الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن:

• أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

• أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

• يشترط كذلك عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

• ويشترط أيضًا توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وبحسب برنامج "حساب المواطن"، فتعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب

يتساءل المواطنون العزاب عن طريقة التسجيل في حساب المواطن وما هي الخطوات التي يجب اتباعها حتى تتم عملية التسجيل بشكل صحيح ودون أي أخطاء، وتتمثل خطوات التسجيل في:

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن اضغط هنا .

تظهر لك الصفحة الرسمية للموقع اضغط على “التسجيل الجديد”.

إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم وهي:- رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رمز التحقق.

ستصلك رسالة على الهاتف المحمول الذي تم تسجيله تحتوي على الرقم السري.

إدخال رقم الهوية ثم إدخال الرقم السري.

الضغط على خيار الدخول.

إدخال البيانات والعناوين المطلوبة.

ستظهر لك صفحة بيانات التابعين يتم فيها إدخال البيانات الخاصة بالتابعين في حالة تواجدها، ثم الضغط على التالي.

إدخال البيانات الخاصة بالدخل ثم الضغط على خيار التالي.

إدخال بيانات الحساب البنكي في حالة كان هناك حساب.

لا بد من مراجعة كافة البيانات المدخلة بدقة تامة ثم الضغط على الموافقة على أن البيانات التي تم إدخالها صحيحة حتى يكون التقديم في حساب المواطن تم بنجاح.

إضافة تابع في حساب المواطن

يُمكن لأي رب أسرة معرفة كيف اضيف تابع في حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية الذكر:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن البوابة الإلكترونية مباشرةً “من هنا“

يتم إدخال بيانات التسجيل الخاصة بحساب المستخدم وهي رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورمز التحقق

بعد الدخول إلى الصفحة الشخصية على بوابة حساب المواطن؛ يتم الضغط على (بيانات طلب الصرف).

ومنها يتم الضغط على (بيانات التابعين) ثم (إضافة تابعين).

يتم هنا إضافة كل تابع بشكل منفرد، حيث يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة والخاصة بهذا التابع.

وفي النهاية يتم الضغط على (تسجيل الطلب).

إضافة الزوجة في حساب المواطن

ومن الممكن إضافة الزوجة في حساب المواطن كتابع للمستفيد الأساسي من البرنامج، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات الأونلاين على النحو التالي: