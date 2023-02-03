تشكيل مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي اليوم.. الدون يقود الهجوم

قرر الفرنسي رودي جارسيا، مدرب فريق النصر السعودي، تشكيل مباراة اليوم ضد الفتح على ملعب الأمير عبد الله بن جراوي بالأحساء، الجزء الخامس عشر للسعودية من دور دوري المحترفين "روشن". "موسم 2022/2023.

تصدر فريق النصر الدوري السعودي للمحترفين "روشن" بـ 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن وصيف فريق الهلال.

ويحتل فريق الفتح المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة من 14 مباراة.

تشكيل النصر المتوقع ضد الفتح في الدوري السعودي اليوم

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني لفريق النصر رودي جارسيا، المباراة ضد نادي الفتح في الدوري السعودي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفاع: علي لاجامي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: لويس جوستافو، بيتي مارتينيز، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، سامي النجعي، كرستيانو رونالدو.