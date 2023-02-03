تردد قنوات ssc sport نايل سات المجانية 2023 الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

تردد قناة SSC الرياضية السعودية 2023 الجديد لمتابعة جميع البطولات العالمية على النايل سات وكافة الأقمار الصناعية. الآن نتابع ونراجع معكم مسار تلك الترددات في ظل انطلاق استعدادات القناة الرياضية السعودية لبدء نقل مباراة نادي النصر التي ستأتي ضد نادي الفاتح، في إطار الجولة الـ15 من الدوري السعودي. البطولة. الدوري السعودي للمحترفين، حيث سنتابع معكم الآن ونستعرض معكم، من خلال الفقرة التالية من تلك المقالة، أحدث ترددات تلك القناة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2023

تبث قناة SSC الرياضية السعودية، عبر شاشتها اليوم، مجريات مباراة النصر ضد الفتح في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة يأمل فيها جماهير نادي النصر لتحقيق العلامة الكاملة اليوم أمام منافس عنيد سيسعى أيضًا إلى جمع النقاط، حيث يحتل نادي النصر حاليًا المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة، وهو فريق الشباب، بينما ويحتل الفتح المركز السابع برصيد 21 نقطة بشرط أن نتابع على غرار هذا الأمر مباراة ساخنة من الصفيح ستذاع على الشاشات الرياضية السعودية في تمام السادسة مساءا حسب توقيت المملكة العربية السعودية، والتي وفقا لها من خلال الفقرة التالية، أجدد أكواد ضبط واستلام شارات القناة.

تردد قناة السعودية الرياضية

القناة الرياضية السعودية هي إحدى القنوات التي ستمكن من خلالها الجميع من متابعة مسار مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى بث بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب حتى 11 فبراير المقبل، في طريقة الرموز والترددات التي جاءت على النحو التالي: -

القمر:- نايل سات

التردد:- 12523

الترميز:- 27500

التصحيح:- 5/6

الجودة hd

القمر:- عرب سات

التردد:- 12418

الترميز:- 27500

الاستقطاب:- افقي

التصحيح:- 4/3