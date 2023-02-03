رابط النصر والفتح بث مباشر في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة النصر والفتح، يأمل النصر في التئام جرح كأس السوبر السعودي، عندما يزور الفاتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، للدور الخامس عشر من منافسات الدوري السعودي.

رغم مسيرة الانتصار الطيبة التي ضمنت له تصدر الدوري السعودي، إلا أن كتيبة رودي جارسيا أصيبت بخيبة أمل في بطولة السوبر، بعد توديع المنافسة في نصف النهائي على يد الاتحاد، الذي فاز لاحقًا باللقب في الدوري السعودي. على حساب الفيحاء في المباراة النهائية.

وبحسب ما أكده مسئولو العلمي، فإن كريستيانو رونالدو لا يعاني من إصابات وسيكون حاضرا بشكل طبيعي أمام الفاتح، ليصبح ثاني مباراة له بقميص الفوز بالدوري، والثالثة بشكل عام، ويدخل الدون بهدف تسجيل أهدافه الأولى مع فريقه الجديد.

يترقب عشاق ومتابعو الكرة العربية، مباراة قوية بين النصر والفتح في إطار مباريات الدوري السعودي.

جدول مباريات الدوري السعودي 2023، القنوات الناقلة، والترتيب

يتصدر النصر ترتيب دوري روشان برصيد 33 نقطة، ولا يمكن أن يتعثر في ظل سعيه الشرس للهلال والاتحاد والشباب، بينما يحتل الفتح المركز السابع وجمع 21 نقطة. حتى الآن في المنافسة المحلية.

ونتعرف في السطور التالية على موعد مباراة النصر والفتح وما هي القنوات التي تبثها؟ وكيفية مشاهدتها بث مباشر اون لاين.

ما هو موعد مباراة النصر والفاتح في الدوري السعودي 2023؟

موعد مباراة النصر والفاتح الجمعة 3 فبراير 2023 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ومن المقرر أن تصدر صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

النصر الذي يضم بين صفوفه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، يطمح في مصالحة جماهيره بعد الخروج من بطولة كأس السوبر السعودي على يد اتحاد جدة.

ويواجه النصر نظيره الفتح في الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة النصر والفتح في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة النصر والفتح عبر فضائية SSC1 وsport tv1 portugal.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي؟

أعلنت مجموعة قنوات “SSC” الرياضية السعودية عن امتلاكها حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وتنقل المجموعة السعودية مباريات البطولة بشكل حصري ومباشر لجماهير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والفتح؟

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