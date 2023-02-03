مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر في الدوري السعودي كورة بلس

بث مباشر لمباراة النصر والفتح، مشاهدة مباراة النصر والفتح في دوري روشن للمحترفين السعودي، حيث يبحث مشجعو الكرة السعودية عن روابط البث لمشاهدة اللقاء المنتظر بين فرقتي. النصر والفتح.

ويريد نادي النصر تحقيق فوز جديد من أجل الاستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الفتح تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، من أجل الاقتراب من المربع الذهبي.

فيما يستعد الفريق الكروي الأول لنادي النصر لمواجهة نادي الفتح، اليوم الجمعة 3 فبراير 2023، في الجولة الخامسة عشر من دوري روشان للمحترفين السعودي، في اتجاه الاحتفاظ بالصدارة.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره نادي الفتح في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضد الفتح اليوم في الدوري، فمن المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البـــطولات المحــلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة النصر والفتح، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

التشكيل المتوقع لـ “النصر”

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

في خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، ألفارو جونزاليس.

في خط الوسط: لويس جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي،عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لـ “الفتح”

حراسة المرمي: ماكسيم كوفال.

في خط الدفاع: قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.

في خط الوسط: خوستافو ويخايم، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، ماجد كنبة، كريستان كويفا.

في خط الهجوم: فراس البريكان، مراد باتنا.