ads

مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر في الدوري السعودي كورة بلس

الفجر الرياضي

بث مباشر لمباراة النصر والفتح، مشاهدة مباراة النصر والفتح في دوري روشن للمحترفين السعودي، حيث يبحث مشجعو الكرة السعودية عن روابط البث لمشاهدة اللقاء المنتظر بين فرقتي. النصر والفتح.

ويريد نادي النصر تحقيق فوز جديد من أجل الاستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الفتح تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، من أجل الاقتراب من المربع الذهبي.

فيما يستعد الفريق الكروي الأول لنادي النصر لمواجهة نادي الفتح، اليوم الجمعة 3 فبراير 2023، في الجولة الخامسة عشر من دوري روشان للمحترفين السعودي، في اتجاه الاحتفاظ بالصدارة.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره نادي الفتح في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضد الفتح اليوم في الدوري، فمن المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البـــطولات المحــلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة النصر والفتح، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

التشكيل المتوقع لـ “النصر”

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.
في خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، ألفارو جونزاليس.
في خط الوسط: لويس جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي،عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام.
في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لـ “الفتح”

حراسة المرمي: ماكسيم كوفال.
في خط الدفاع: قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.
في خط الوسط: خوستافو ويخايم، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، ماجد كنبة، كريستان كويفا.
في خط الهجوم: فراس البريكان، مراد باتنا.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

النصر أهداف مباراة النصر و الفتح الدوري السعودي بث مباشر الفتح الفتح السعودي ريال مدريد ريال مدريد أمام الفتح ريال مدريد السعودي ريال مدريد ضد الفتح ريال مدريد ضد الفتح مباشر ريال مدريد لايف ريال مدريد مباشر ريال مدريد مباشر اليوم ريال مدريد و الفتح ريال مدريد و الفتح بث مباشر ريال مدريد و الفتح مباشر بث مباشر بث مباشر النصر اليوم بث مباشر النصر و الفتح بث مباشر مباراة النصر و الفتح تشكيل النصر أمام الفتح ماتش النصر و الفتح مباراة النصر أمام الفتح مباراة النصر اليوم بث مباشر مباراة النصر اليوم مباشر مباراة النصر اليوم مباشرة مباراة النصر اليوم مباشرة الان مباراة النصر بث مباشر مباراة النصر ضد الفتح مباراة النصر مباشر مباراة النصر و الفتح مباراة النصر و الفتح بث مباشر مشاهدة النصر و الفتح بث مباشر مشاهدة مباراة النصر الان مشاهدة مباراة النصر اليوم مباشر مشاهدة مباراة النصر بث مباشر مشاهدة مباراة النصر مباشر الان مشاهدة مباراة النصر و الفتح مشاهدة مباراة النصر و الفتح بث مباشر مواجهات النصر و الفتح موعد مباراة النصر و الفتح

الأكثر قراءة

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي.. يلا شوت

1st half live بث مباشر النصر والفتح Stream || مشاهدة مباراة الفتح ضد النصر جودة عالية تويتر twitter

مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر في الدوري السعودي اليوم.. يلا شوت

عاجل.. البنك المركزي يبحث رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالى الأمريكي اليوم الخميس

بث مباشر الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم الأربعاء 1-2-2023 دون تقطيع يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

عاجل.. مفاجأة غير متوقعة بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

بث مباشر النصر والفتح تعليق عربي SSC || مشاهدة مباراة الفتح ضد النصر جودة عالية HD رابط يوتيوب Twitter

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية - يلا شوت