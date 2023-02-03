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نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023.. رابط النتيجة برقم الجلوس

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

وصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، لأعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023، للصف الثالث الإعدادي، وبعد ذلك تبدأ أعمال مراقبة الدرجات وإعداد القوائم بأسماء الطلاب، وذلك بالنتيجة. من المقرر الإعلان عن الشهادة الإعدادية في القليوبية 2023 الأسبوع المقبل، قبل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، حسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم في القليوبية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن عمليات التصحيح بدأت مطلع الأسبوع الجاري، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية الأسبوع المقبل بعد اعتمادها من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ونشر على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في القليوبية، والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها وجهت سماح ابراهيم مديرة تعليم القليوبية لجان تقدير الشهادة الاعدادية في بيان بعدد من التعليمات لضمان سير العمل داخل اللجان منها مراعاة الدقة والجودة في اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 القليوبية، وكذلك ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل لصالح الطلاب، والالتزام حسب تعليمات رئيس لجنة التقدير بتنفيذ التعليمات الأمنية، وعدم أخذ جوال. الهاتف، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الغرف، وعدم التدخين إطلاقًا داخل اللجنة، والنظافة، وتوفير التهوية والإنارة الجيدة.

أفادت مديرية التربية والتعليم أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية فور اعتمادها من قبل المحافظ، بعد الانتهاء من التصحيح والمراقبة عن طريق الضبط، على الرابط التالي، من خلال الاسم ورقم الجلوس.

رابط النتيجة

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