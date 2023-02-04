مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون بلا شوت 02-04-2023 الدوري الإنجليزي الممتاز

مشاهدة مباراة أرسنال وإيفرتون في 02-04-2023 الدوري الإنجليزي الممتاز يشهد الدوري الإنجليزي يوم السبت 4 فبراير مباراة بين إيفرتون وأرسنال. كان الفريقان يحلمان بأهداف مختلفة للمستقبل وستكون هذه المباراة فرصة رائعة لاختبار قوتهما. ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 14:30 في ملعب جوديسون بارك، ولم يتبق سوى يوم واحد و15 ساعة و29 دقيقة و55 ثانية. لا يعرف القناة التي ستبث المباراة. ستكون هذه مباراة مثيرة بين فريقين يتمتعان بقدرة تنافسية عالية، كما أن المشجعين حريصون بالفعل على معرفة الفريق الذي سيأتي في المقدمة.

هذه المباراة جزء من الدوري الإنجليزي وستقام بين إيفرتون وأرسنال. إيفرتون حاليًا في المركز التاسع عشر في جدول الدوري بينما يتصدر أرسنال حاليًا. من حيث الأداء الفردي، فإن أفضل لاعب في إيفرتون هو Romelu Lukaku بمتوسط ​​تقييم 7.89. أفضل لاعب في أرسنال هو مسعود أوزيل بمتوسط ​​تقييم 8.79. بالنظر إلى مقارنة الأداء العام للفريق، يتقدم إيفرتون قليلًا على آرسنال من حيث نسبة الأداء 1 مقابل 1 (100 مقابل 95 لأرسنال) ونسبة الهدف (45 مقابل 15 لأرسنال). ومع ذلك، نعتقد أن أرسنال له اليد العليا عندما يتعلق الأمر بالنتائج في المباريات السابقة - فقد فازوا بعشرة من آخر 12 مباراة بين هذين الفريقين. بناءً على كل هذه المعلومات، نتوقع أن يأخذ أرسنال زمام المبادرة في هذه المباراة.

مباراة إيفرتون وأرسنال متوقعة بشدة في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية هذا الأسبوع. حصل الفريقان على بعض الإضافات الجديدة هذا الموسم، حيث استعان إيفرتون بالمدرب الجديد شون دايتشي وتعاقد أرسنال مع بيير إيمريك أوباميانغ. ومع ذلك، فإن أكبر اسم في فريق إيفرتون هو واين روني، الذي يتطلع للعودة إلى أفضل مستوياته.

التشكيل المتوقع لفريق ايفرتون

يتطلع إيفرتون للبناء على مستواه الجيد الأخير حيث يستضيف أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت. التشكيل المتوقع لفريق إيفرتون هو كالتالي: حارس مرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: مايكل كين، أشلي ويليامز، فيل جاجيلكا، يري مينا

ميد: جيلفي سيجوردسون، توم ديفيز، برنارد

الأوائل: سيموس كولمان، لوكاس ديني، راميرو فونيس موري

الوسطاء الخارجيون: إدريسا غاي، ديفي كلاسن، سينك توسون

المهاجمون: روميلو لوكاكو، ثيو والكوت، دومينيك كالفيرت لوين

حافظ إيفرتون على نظافة شباكه في مباراتين نظيفتين في آخر ثلاث مباريات، ويأمل في مواصلة هذا المستوى ضد أرسنال. لم يفز آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز في جوديسون بارك منذ ديسمبر 2016 وسيتطلعون لبدء موسمهم بالفوز. يغيب أرسنال عن ألكسندر لاكازيت ولوران كوسيلني بسبب الإصابة وقد يبدأ أوليفييه جيرو في الهجوم. من المحتمل أن يصطف إيفرتون في تشكيل 4-2-3-1 حيث يتطلعون للاستفادة من نقاط ضعف دفاع أرسنال.

موعد مباراة آرسنال وإيفرتون بتاريخ 04-02-2023 الدوري الانجليزي

إيفرتون Vs آرسنال.

البطولة: الدوري الانجليزي (الأسبوع 22).

القنوات الناقلة: beIN Sports Premium 1.

الملعب: 95.

المعلق: لم يحدد بعد.

موعد المباراة:

3:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

2:30 مساءًا بتوقيت مصر.

3:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

3:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

3:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

3:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

3:30 مساءًا بتوقيت العراق.

2:30 مساءًا بتوقيت السودان.

3:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

2:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

1:30 مساءًا بتوقيت تونس.

1:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

0:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

3:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

4:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

3:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

3:30 مساءًا بتوقيت قطر.

0:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

3:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

0:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.