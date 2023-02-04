مباراة الاتحاد والطائي اليوم في الدوري السعودي رابط twitter بث مباراة الاتحاد تويتر

يواجه الاتحاد جدة الطائي، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ15 من دوري روشان السعودي، بروح معنوية عالية، بعد تحقيقه لقب السوبر السعودي.

وتقام المباراة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ومن المتوقع أن يعتمد الطائي على جمهوره.

يخشى مدرب الاتحاد خسارة أي من الثنائي أحمد حجازي وعبد الرحمن العبود في المباراة القادمة بسبب تراكم البطاقات الصفراء في حال حصول أي منهما على بطاقة صفراء أمام الطائي، كلاهما لديه 3 بطاقات صفراء.



ويحتل الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو المركز الرابع في جدول الدوري الروشن برصيد 31 نقطة فيما يملك الطائي 18 نقطة في المركز العاشر.

موعد مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي

تقام المباراة اليوم السبت 4 فبراير 2023 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي

تنقل المباراة عبر قنوات SSC الرياضية الناقل الحصري للدوري السعودي موسم 2022-2023.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الطائي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حمدان الشمراني – أحمد شراحيلي – أحمد حجازي – مدالله العليان.

خط الوسط: برونو هنريكي – طارق حامد – إيجور كورنادو – عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: رومارينيو – عبد الرزاق حمد الله.