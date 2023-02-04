ads

مباراة الاتحاد والطائي اليوم في الدوري السعودي رابط twitter بث مباراة الاتحاد تويتر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواجه الاتحاد جدة الطائي، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ15 من دوري روشان السعودي، بروح معنوية عالية، بعد تحقيقه لقب السوبر السعودي.

وتقام المباراة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ومن المتوقع أن يعتمد الطائي على جمهوره.

يخشى مدرب الاتحاد خسارة أي من الثنائي أحمد حجازي وعبد الرحمن العبود في المباراة القادمة بسبب تراكم البطاقات الصفراء في حال حصول أي منهما على بطاقة صفراء أمام الطائي، كلاهما لديه 3 بطاقات صفراء.

هنا الآن.. بث مباشر مباراة آرسنال وإيفرتون Arsenal and Everton في الدوري الإنجليزي الممتاز


ويحتل الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو المركز الرابع في جدول الدوري الروشن برصيد 31 نقطة فيما يملك الطائي 18 نقطة في المركز العاشر.

موعد مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي

تقام المباراة اليوم السبت 4 فبراير 2023 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي

تنقل المباراة عبر قنوات SSC الرياضية الناقل الحصري للدوري السعودي موسم 2022-2023.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الطائي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حمدان الشمراني – أحمد شراحيلي – أحمد حجازي – مدالله العليان.

خط الوسط: برونو هنريكي – طارق حامد – إيجور كورنادو – عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: رومارينيو – عبد الرزاق حمد الله.

 

الاتحاد أهداف مباراة الاتحاد والطائي الدوري السعودي بث مباشر الطائي الطائي السعودي الاتحاد أمام الطائي الاتحاد السعودي الاتحاد ضد الطائي الاتحاد ضد الطائي مباشر الاتحاد لايف الاتحاد مباشر الاتحاد مباشر اليوم الاتحاد والطائي الاتحاد والطائي بث مباشر الاتحاد والطائي مباشر بث مباشر بث مباشر الاتحاد اليوم بث مباشر الاتحاد والطائي بث مباشر مباراة الاتحاد والطائي تشكيل الاتحاد أمام الطائي ماتش الاتحاد والطائي مباراة الاتحاد أمام الطائي مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر مباراة الاتحاد اليوم مباشر مباراة الاتحاد اليوم مباشرة مباراة الاتحاد اليوم مباشرة الان مباراة الاتحاد بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الطائي مباراة الاتحاد مباشر مباراة الاتحاد والطائي مباراة الاتحاد والطائي بث مباشر مشاهدة الاتحاد والطائي بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد الان مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد مباشر الان مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي بث مباشر مواجهات الاتحاد والطائي موعد مباراة الاتحاد والطائي

الأكثر قراءة

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023 الناقلة لمباراة الأهلى وسياتل الأمريكى بكأس العالم للأندية

عاجل.. قناة مصرية مفتوحة على النايل سات تعلن إذاعة لقاء الأهلي وسياتل بمونديال الأندية

عاجل.. الأهلي وسياتل على أون تايم سبورت بتعليق محمد الكواليني

عاجل| موعد اعتماد نتيجة إعدادية الدقهلية رسميا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية بـ الاسم أو رقم الجلوس

شاهدها الآن.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية "على النايل سات مجانية"

عاجل.. مفاجأة كبرى بشإن إيقاف كهربا من جديد

أضبط: تردد قناة ssc sport 1 hd 2023 علي النايل سات وبدر سات الناقلة لمباراة الهلال والوداد

عاجل.. هبوط اسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم