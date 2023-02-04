هنا الآن.. بث مباشر مباراة آرسنال وإيفرتون Arsenal and Everton في الدوري الإنجليزي الممتاز

مشاهدة مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي سيكون فريق أرسنال الكروي الأول ضيفًا كبيرًا على أرسنال وإيفرتون، مساء اليوم السبت 4 فبراير، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2022-2023.



موعد مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تقام أحداث مباراة آرسنال وإيفرتون، مساء اليوم السبت الموافق الرابع من شهر فبراير الجاري عند تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي سياق متصل، يبحث قطاع كبير من عشاق ومشجعي كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان عن القنوات المفتوحة التي تبث مباراة أرسنال وإيفرتون التي ستقام مساء اليوم السبت في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز، لمشاهدة ومتابعة. أحداث المباراة من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع.

يلاقي مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون اليوم، ضمن منافسات من الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب جوديسون بارك.

تقام مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة وسوف تذاع المباراة على قناة Bein sports1 hd premium.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

أستقر ميكل أرتيتا أماتيريان، مدرب آرسنال علي التشكيل الذي سيخوض به هذا اللقاء وجاء كما يلي:

حراسة المرمى: تيرنر.

خط الدفاع: سيدريك، صاليبا، جابرييل، تافاريس،

خط الوسط: تشاكا، ساكا، توماس بارتي، أوديجارد.

خط الهجوم: مارتينيلي، جيسوس.