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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد الوداد المغربي اليوم 4/2/2023 في كاس العالم للاندية

الفجر الرياضي
القنوات المفتوحة
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السعودي

يستعد فريق الوداد المغربي لمباراة ضخمة للغاية ضد الهلال السعودي على ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط اليوم السبت 4 فبراير 2023 ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية في الفترة من 1 يناير إلى فبراير. الحادي عشر، لقاء ناري لا يمكن تقسيمه إلى قسمين، ويشارك كل منهما في هدف الفوز ومحاولة إرضاء الجماهير العاشقة، خاصة أن لكل منهم ميزات خاصة تمكنه من تحقيق النصر.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال السعودي والوداد المغربي اليوم

للسنة الثانية على التوالي، يشارك الهلال السعودي في هذه المعركة الحامية، بعد منافسته في الجولة الماضية وخسارته 4 أهداف أمام النادي الأهلي لحصوله على المركز الرابع بنجاح، بينما في الجانب الآخر علينا أن نقول الخصوم. من المباراة، يشارك نادي الوداد الرياضي المغربي في هذا الحدث للمرة الثانية في تاريخه، لأن مشاركته الأولى كانت عام 2017، وخسر أمام المنتخب المكسيكي في المباراة الأولى. لم يكن هناك رد على هدف باتشوكا وبحث كل منهم عن طرق جديدة للفوز ومحاولة الوصول إلى الدور نصف النهائي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السعودي والوداد المغربي اليوم

يبدأ الشوط الأول من مباراة الهلال السعودي والوداد البيضاوي في تمام الساعة 5.30 مساءً بتوقيت السعودية، و4.30 مساءً بتوقيت مصر، و5.30 مساءً بتوقيت سوريا، و5:30 مساءً بتوقيت لبنان، والعراق الساعة 5:30 مساءً، و4:30 مساءً بتوقيت السودان، و5: 30 مساءا بتوقيت اليمن يذاع اللقاء على القناة الرياضية السعودية بجانب القناة الرياضية المغربية على قناة الازدهار العراقية.

تردد القناة المغربية الرياضية TNT

– القمر الصناعي: العرب سات.

– التردد: 12383.

– الاستقطاب: رأسي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

القناة المغربية الرياضية TNT

– القمر الصناعي: العرب سات.

– التردد: 11157.

– معامل استقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– تصحيح الخطأ: 5/6.

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