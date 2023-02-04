تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023 الناقلة لمباراة الأهلى وسياتل الأمريكى بكأس العالم للأندية

يوجد الكثير من عشاق الرياضة وكرة القدم، ولهذا السبب تعرض أون تايم سبورت جميع البطولات وجميع الأحداث الرياضية الكبرى، سواء كانت محلية أو دولية. المتابعين والمشاهدين، يتم البحث دائمًا عن تردد القناة لمعرفة التردد، اتبع المقال.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023

يمكنكم ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الجديدة التي تبث القمة المصرية الاهلي الزمالك على النايل سات الجديد، عبر الترددات التالية:

أولًا تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

ثانيًا تردد قناة اون تايم سبورت 2

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

ثالثًا تردد قناة اون تايم سبورت 3

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الطريقة الصحيحة لضبط قناة اون تايم سبورت