تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023 الناقلة لمباراة الأهلى وسياتل الأمريكى بكأس العالم للأندية
يوجد الكثير من عشاق الرياضة وكرة القدم، ولهذا السبب تعرض أون تايم سبورت جميع البطولات وجميع الأحداث الرياضية الكبرى، سواء كانت محلية أو دولية. المتابعين والمشاهدين، يتم البحث دائمًا عن تردد القناة لمعرفة التردد، اتبع المقال.
تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023
يمكنكم ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الجديدة التي تبث القمة المصرية الاهلي الزمالك على النايل سات الجديد، عبر الترددات التالية:
أولًا تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023
- تردد القناة: 11681.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الإستقطاب: أفقي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
ثانيًا تردد قناة اون تايم سبورت 2
- تردد القناة: 12303.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الإستقطاب: أفقي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
ثالثًا تردد قناة اون تايم سبورت 3
- تردد القناة: 12303.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الإستقطاب: أفقي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
الطريقة الصحيحة لضبط قناة اون تايم سبورت
- في البداية يتم تحديد تابع القناة خيارات word أو خيارات.
- بعد ذلك يتم تحديد تحميل string أو تحميل.
- بعد عمل الخطوات السابقة بشكل سليم على المتابع إختيار القمر الصناعي من القائمة.
- بعد ذلك يتم تحديد السابق ثم كتابة التردد الجديد.
- بعد إتمام كل الخطوات السابقة على المتابع أن يقوم بالضغط على كلمة بحث.
- يتم البحث عن القناة ويتم التنزيل عندما يضغط المتابع على كلمة تثبيت.
- الخطوة الأخيرة يقوم المتابع بالضغط على كلمة حفظ وبهذه الطريقة أصبحت القناة موجودة بالفعل.
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