تردد قنوات أون تايم سبورت ON Time Sports HD الجديد 2023 الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم

يرغب الكثير من عشاق الرياضة في معرفة تردد قناة أون تايم سبورت 2023 الجديد، والتي تعد من أهم القنوات الرياضية المصرية في الوطن العربي، والمخصصة لبث بطولة كرة القدم المصرية، سواء كانت الدوري المصري لكرة القدم أو كأس مصر. وكأس السوبر، لأن بطولة كرة القدم المصرية هي في معظم الدول العربية خاصة واحدة من المباريات ذات الإقبال الكبير والمشاهدين، لذا تعد قناة أون تايم سبورت من أكثر القنوات مشاهدة في الوطن العربي، فهي من أكثر القنوات التي يتم البحث عنها. على ترددات الأقمار الصناعية المختلفة، هذا ما سنتعرف عليه. بالإضافة إلى معلومات مهمة حول مجموعة قنوات On Time Sport.

تقدم إدارة قناة On Time Sports أكبر عدد ممكن من مباريات كرة القدم ضد حفنة من أبرز مزودي الرياضة في مصر والعالم العربي، وهي قناة مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام ونعرض لكم الوصف هنا على النايل سات مجموعات الترددات لقنوات Ontime Sport HD الجديدة وكيفية ضبط الترددات لقنوات Ontime Sport.

قناة أون تايم سبورت هي القناة الرياضية الأولى في مصر، وتضم مجموعة من ألمع المحللين المصريين مثل إبراهيم فايق، بالإضافة إلى المذيع المعروف مدحت شلبى. كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز والكأس المصري على قنوات أون تايم الرياضية، بث مباشر بتقنية HD عبر الإنترنت، بالإضافة إلى جميع الأحداث الرياضية المختلفة، توفر إدارة قنوات أون تايم الرياضية مجموعة من القنوات عالية التقنية على القمر الصناعي نايل سات، وهي Ontime Sport 1 و2 و3 بالإضافة إلى البرامج الرياضية الفريدة التي تبث على القناة، كما يمكن للمشاهد تحميلها على جهاز الريسيفر ومتابعة الأحداث الرياضية.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 نايل سات SD

القناة: ON Time Sports SD.

أسم القمر الصناعي: NileSat.

تردد قناة أون تايم سبورت: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

القناة: ON Time Sports 1.

أسم القمر الصناعي: Nile Sat.

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات

القناة: ON Time Sports 2.

أسم القمر الصناعي: NileSat.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات

القناة: ON Time Sports 3.

أسم القمر الصناعي: Nile Sat.

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

أهم برامج قناة اون تايم سبورت 2023

عند تحميل تردد قناة اون تايم سبورت 2023 ستستمتع بعدد كبير من البرامج الرياضية عالية الجودة التي تحلل مباريات دوري السوبر المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى تحليل العديد من بطولات كرة القدم الدولية والرياضات المختلفة حول العالم، وومن أهم برامجها ما يلي: