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الهلال في العالمية || بث مباشر الهلال والوداد ياسين تي في

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث ملايين الأشخاص على الإنترنت مشاهدة مباراة الهلال والوداد بث مباشر اليوم، وكذلك موعد المباراة والقنوات التي تبثها، وهي من أهم المباريات المنتظرة بشدة اليوم. حيث يلتقي فريقا الهلال والوداد على الهواء مباشرة لربع نهائي منافسات "كأس العالم للأندية" التي يستضيفها. المغرب.

بث مباشر مباراة الهلال والوداد

البث المباشر لمباراة الهلال والوداد، يلا شوت، الوداد يشارك في كأس العالم للأندية بصفته منظم البطولة وبطل الدوري المغربي، فيما يشارك الهلال السعودي بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا، ويلتقي الفريقان في ربع النهائي اليوم السبت 4 فبراير على ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت المغرب، وأربعًا وثلاثين بتوقيت القاهرة، وخمسة وثلاثين بتوقيت مكة المكرمة. وقت.

تنقل مباراة الهلال ضد الوداد المغربي بث مباشر اليوم من القنوات المجانية والمفتوحة، وفيما يلى تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد ضد الهلال في كاس العالم للاندية 2023:

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد المغربي:

القناة المغربية الرياضية TNT الناقلة لمباراة الهلال والوداد
– القمر الصناعي: العرب سات.

– التردد: 11157.

– معامل استقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة المغربية الرياضية(TNT) الناقلة لمباراة الهلال والوداد
– القمر الصناعي: العرب سات.
– التردد: 12383.
– الاستقطاب: رأسي.
– معدل الترميز: 27500.
– معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

القنوات الناقله لمباراة الهلال السعودي والوداد المغربي

قناة المغربية الرياضية
التردد: 10872.

القمر: هوتبيرد.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

قناة «ssc sports» السعودية
– القمر: عرب سات.

– التردد: 12418.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قنوات مجانية تنقل مباريات كاس العالم للاندية

قناة «SSC» الرياضية السعودية
– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12523.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

حكم مباراة الهلال والوداد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعيين الحكم السلفادوري إيفان بارتون ليدير مباراة الهلال والوداد، ويعاونه كل من السلفادوري ديفيد موران والأمريكية كاثرين نيسبيت والأوروجوياني أندريس ماتياس كابريرا.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة " الهلال وإيفرتون" ((اضغط هنا)) 

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