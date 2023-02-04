بث مباشر الأهلي وسياتل الامريكى Live Now || مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل الامريكى اليوم السبت رابط Kora Goal

مواجهة قوية مُنتظرة بين الأهلي وسياتل الأمريكي ستنطلق في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية وهي البطولة المُقامة على الأراضي المغربية، حيث حقق الأهلي فوزه الأول خلال تلك البطولة على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليصعد لمواجهة سياتل الأمريكي، والفائز من مواجهة الأهلي ضد سياتل اليوم، سيصعد لمواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية هذا الموسم، حيث يقود الأهلي المدرب السويسري مارسيل كولر، والذي لم يتلق أي هزيمة مع الأهلي حتى الآن، بمُختلف المسابقات، علما بأن الفريق يتصدر بطولة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد سياتل

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم: كهربا - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو.

مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل في كاس العالم للاندية

تُنقل مباراة الأهلي وسياتل على قناة تايم سبورت الأرضية حيث يُعلق على اللقاء محمد الكواليني، وتنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية، حيث يبحث الأهلي عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة.

يأتي ذلك بعدما حقق الأهلي الفوز على أوكلاند بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت تسجيل حسين الشحات الهدف الأول لصالح الأهلي فيما سجل محمد شريف الهدف الثاني وسجل بيرسي تاو الهدف الثالث، ليحقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدور التمهيدي من كأس العالم للأندية المُقامة في المغرب.

بث مباشر مباراة الاهلى وسياتل في كاس العالم للاندية

مباراة الأهلي ضد سياتل، ستقام على ملعب طنجة في المغرب، ويدير اللقاء الحكم أنتوني تايلور كحكم ساحة، وتُنقل المباراة على قناة تايم سبورتس الأرضية (قناة مفتوحة) كما تُنقل على قناة إس إس سي السعودية بتعليق حماد العنزي، حيث تنطلق مباراة الأهلي ضد سياتل في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية، والفائز سيواجه ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سياتل

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني

الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية

الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، حسين الشحات

السويسري مارسيل كولر، سيدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى كالمُعتاد، وفي الوسط سيأتي ديانج وحمدي فتحي بجانب السولية، حيث يتواجد ثلاثي وسط في الأهلي خلال مباراة سياتل اليوم، وفي الهجوم يأتي الهجوم عن طريق أحمد عبد القادر في الجناح ومحمد شريف في رأس الحربة، وحسين الشحات في مركز الجناح الهجومي.

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ومعلق اللقاء

قناة تايم سبورتس (البث الأرضي) ستنقل مباراة الأهلي ضد سياتل مساء اليوم والتي ستنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتردد القناة على نايل سات هو 11861 أفقي، ويُمكن استقبالها على البث الأرضي بشكل طبيعي.

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لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بث مباشر ( اضغط هنا )