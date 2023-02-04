منتدى شباب العالم يعلن عدم إطلاق النسخة الخامسة

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، عدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" بشكله السنوي المعهود من "مدينة شرم الشيخ".

وأضافت إدارة المنتدى، في بيان لها، أنه سيتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى، والتي كان من المقرر إطلاقها بمدينة شرم الشيخ، في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.

وأكدت إدارة المنتدى، أن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام، ستكون بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلًا من مناقشة سُبل تحقيقها.