عاجل| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 (الصف الثالث الإعدادي) في جميع المحافظات

«حيرة وقلق وتوتر» هذه هي الحالة العامة السائدة بين طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية حيث ينتظرون نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، لمعرفة الدرجات الحاصلين عليها في الترم الأول من العام الدراسي الجاري، حيث انتهت الامتحانات بالقرب من نهاية الشهر الماضي، ومع بداية فبراير بدأت العديد من المحافظات تعتمد نتائج امتحاناتها، لكي يستعلم الطلاب عن نتيجةالصف الثالث الإعدادي بكل سهولة ويسر دون تشتيت.

ونتيجة الشهادة الإعدادية تتصر التريند كل يوم منذ بداية ظهورها واعتمادها في المحافظات حيث يستعد الطلاب في العديد من المحافظات الاستعلام عنت نتائجهم عن طريقة إدخال رقم الجلوس وفق الرابط المخصص للحصول على النتيجة في المواقع التي تنشر الروابط الصحيحة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ومن جهته يحرص موقع الفجر الإلكتروني على توفير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، لتمكين الطلاب من عملية البحث سريعا ومعرفة النتيجة قبل أي حد، في المحافظة والمدرسة المتواجد بها الطلاب.

ونقدم لكم خطوات يسيطة تسهل عليكم عملية البحث والاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي؛وهم كما يلي:

الدخول أولا لرابط النتيجة من هــنــا .

. ثم البدء في اختيار المرحله التعليميه الخاصه بالطالب.

ثم اختيار سنوات النقل التابعه للتعليم.

اختيار الصف الثالث الاعدادي عند الخانه المخصصه بالصف.

اختيار العام الجاري 2023 تحديد الترم الدراسي عند الخانه المحدده لها.

ملي البيانات المطلوبه.

ادخال الاسم ورقم لجلوس الخاص بكل طالب.

الضغط علي زر استعلام.

انتظر قليلا حتي تظهر النتيجه الخاصه بك.

وبعد الانتهاء من التصحيح بجميع المديريات التعليمية لجميع المحافظات، يتم رصد الدرجات وتجميع النتيجة أول بأول، ووفقا لمصادر مسؤولة؛ تبين أنه من المقرر إعلانها بداية شهر فبراير 2023 ويتم إعلان النتيجة على حسب كل مديرية في كل محافظة، وهذا ما حدث بالفعل حيث ظهرت محافظات الجيزة والسويس والاسماعيلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

وحول رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022-2023، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال موقع التعليم الأساسي.، حيث وفرته وزارة التربية والتعليم لسهولة الوصول للنتيجة فور اعتمادها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الترم الأول من خلال الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي، واتباع ما يلي:

1- اضغط على الخدمات الإلكترونية.

2- اختر قسم نتائج الطلاب.

3- اختر نتيجة الإعدادية 2023.

4- اكتب رقم الجلوس.

5- اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

رابط وزارة التربية والتعليم

ويتم الأن أعمال التصحيح ورفع الدرجات واعتماد النتيجة رسميا وإبلاغ الطلاب بها وتعليقها في المدارس لكي يسهل على الطلاب معرفة النتيجة سريعا، بجانب رابط وزارة التربية والتعليم الذي خصصته لكي يسهل عملية البحث حول النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي، هنا