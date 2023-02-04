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عاجل.. السيسي ينعى شريف إسماعيل بكلمات مؤثرة

أخبار مصر
السيسي والراحل شريف
السيسي والراحل شريف إسماعيل

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، الذي توفي عن عمر ناهو 68 عاما.

وكتب السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل”.

وأضاف: “لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة، لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه”.

وتابع: “إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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