متاح الآن.. ننشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في الوادى الجديد بنسبة نجاح 95% برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الوادي الجديد جملة مشهورة جدا اشتهرت بين أولياء الأمور وجميع الطلاب والطالبات الراغبين في الحصول على نتيجة شهادة الثانوية العامة برقم الجلوس لعام 2022 بعد الانتهاء من هذه الامتحانات بشكل كامل، سأل عدد كبير من الطلاب باستمرار ما هو موعد رسمي لإعلان النتيجة بعد الانتهاء من هذه الاختبارات في 118 ألف لجنة على مستوى المحافظات بالوادي الجديد، مع توفير كافة إجراءات الحماية المكثفة والأساسية والاحترازية والعامة جميع الطلاب والطالبات بعد الإشراف الكامل من قبل وزارة التربية والتعليم، مؤكدين أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ​​سيتم الوصول إليها في أسهل وأبسط وقت الخطوات التي سنتحدث عنها اليوم خلال هذا المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد

وبالفعل فإن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد لهذا العام 2022-2023 هي الخطوة الأكيدة والحاسمة التي يتم فيها استكمال التعليم، وهي وصول الجامعة إلى حلم طال انتظاره، مثل الالتحاق بالمدرسة الثانوية أو التسجيل في مدارس التمريض.

لذلك وجدنا أن جميع أولياء الأمور من الطلاب والطالبات يتساءلون باستمرار ما هو الموعد الرسمي لإعلان نتيجة شهادة المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023 والتي سنتحدث عن تفاصيلها وموعدها الرسمي عند الموافقة عليها. والتي اكدت وزارة التربية والتعليم إنه ا يوم 27 لكن النتيجة لم تعلن رسميا بعد لكنها ستظهر خلال الساعات القادمة على موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية - الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.