رابط الاستعلام برقم الجلوس والاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في دمياط برقم الجلوس والاسم، وزاد البحث عنها من آلاف أولياء الأمور بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث أنهت بعض مديريات التربية والتعليم استكمال التصحيح واعتماد النتيجة.

يقدم "بوابة الفجر" نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لحظة بلحظة لمساعدة متابعيها على معرفة كل ما يتعلق بنتيجة الشهادة الإعدادية وخطواتها وكيفية تنفيذها كجزء من خدمة مستمرة لها. تقدم لزوارها في مختلف المجالات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط 2023 برقم الجلوس

نتيجة ثالثة إعدادي بدمياط 2023، تصدرت محركات البحث من آلاف أولياء الأمور، لمعرفة مصير أبنائهم الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، لتحديد مصيرهم قبل معركة المرحلة الثانوية، تجدون هنا: نتيجة ثالثة إعدادي بدمياط برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

نتيجة ثالثة إعدادي 2023، يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية، لمحاولة الوصول إلى رابط سهل وسريع للحصول عليها كاملة بالدرجات، والتي وفرته وزارة التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية - الترم الأول

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.