حالًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة التيرم الأول 2023

تستعد مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة البحيرة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول برقم المقعد في الساعات القادمة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراقبة الدرجات ومراجعة الضوابط في الإجابات. من الطلاب في مرحلة إكمال التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة اكتمال كافة الأعمال الرقابية الخاصة بنتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الأول للعام الدراسي 2023، موضحا أن النتيجة النهائية ستكون تكون جاهزة لاعتمادها من قبل الدكتور التابع للمحافظة، حتى يتمكن الطلاب من الاستفسار عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة مع رقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2023

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة بلغ 120972 طالبا وطالبة تقدموا لامتحاناتهم في 644 لجنة بجميع مدارس المحافظة، مؤكدا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى حسب ورقة الامتحان. جاءت وفق المواصفات وعلى مستوى الطالب المتوسط ​​إضافة إلى 39 طالبًا وطالبة اجتازت المدرسة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع الامتحانات ضمن لجان إدارات دمنهور وإيتاي البارود وشبراخيت وكفر الدوار ولم يتغيب عنهم أحد. كما تقدم للامتحان خمسة عشر طالبًا وطالبة من المدرسة الإعدادية المهنية "المكفوفين" وقد حضروا جميعًا ولم يتغيب أي منهم، ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية أي شكاوى أو إخطارات بوقوع اضطرابات.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ونستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2023 من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية:

1- الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

2- ثم النقر علي أيقونة الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

3- ثم إدخال اسم المحافظة التابع لها الطالب في مرحلة التعليم الأساسي.

4- ثم القيام بإدخال رقم الجلوس والأسم بشكل صحيح.

5- ثم عليك النقر علي كلمة بحث أو إستعلام.

6- ثم عليك الإنتظار حتي تظهر النتائج أمامك.