هنا الآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2023 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2023 ببنى سويف، تصدرت محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بحثا عن نتيجة الفصل الدراسي الأول، بعد الانتهاء من التصحيح، بعد أن أقرها الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نسبة نجاح المهني العام. وبلغت نسبة طلاب المرحلة الإعدادية 75.6٪، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة الشهادة مدرسة النور الإعدادية للمكفوفين 71.42٪، فيما بلغت نسبة النجاح 97٪ لطلبة مدرسة الأمل الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع.

وظهور النتيجة في بعض المحافظات أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ وبورسعيد وغيرهم.

وتوفر « بوابة الفجر» نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، لحظة بلحظة، لمساعدة متابعيها على معرفة كل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

نتيجة ثالثة إعدادي ببني سويف 2023 برقم الجلوس

يبحث أولياء الأمور، إلكترونيا عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، لمعرفة مصير أبنائهم الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، لتحديد مصيرهم قبل معركة المرحلة الثانوية، تجدون هنا: نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف

نتيجة ثالثة إعدادي 2023 ببني سويف، يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية، لمحاولة الوصول إلى رابط سهل وسريع للحصول عليها كاملة بالدرجات، والتي وفرته وزارة التربية والتعليم، لمعرفة النتيجة

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية - الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة