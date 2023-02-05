مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا العمدة سبورت اليوم 5-2-2023 || لايف ياسين تي في

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني، حيث يأمل ريال مدريد حامل اللقب الموسم الماضي في مواصلة الضغط على برشلونة المتصدر، هذه المرة عندما يواجه مضيفه العنيد ريال مايوركا بعد ظهر يوم الأحد 5 فبراير، 2023.

قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ريال مدريد وريال مايوركا، يجد ريال مدريد نفسه حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 45 نقطة من 19 جولة، بعد فوزه في 14 مباراة مقابل الخسارة في مباراتين فقط، وسقوطه أيضًا في. فخ. تعادل في ثلاث مباريات أخرى، ومن حيث معدل الأهداف، تمكن من تسجيل 40 هدفًا ضد منافسيه، مقارنة بإدخال 16 هدفًا في مرماه، بينما يحتل ريال مايوركا حاليًا المركز العاشر في الترتيب، برصيد 25 نقطة من 19. الجولات التي جمعها من خلال فوزه في سبع مباريات. مقابل خسارته في 8، سقط أيضًا في التعادل في أربع مباريات أخرى، ومن حيث متوسط ​​الأهداف، تمكن من تسجيل 15 هدفًا ضد منافسيه، مقابل 18 هدفًا في مرماه.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في عصر يوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023، وذلك تحديدًا في تمام الساعة:

الثالثة عصرًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني

تنقل مباراة ريال مدريد وريال مايوركا عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حيث تذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا تحديدًا عبر قناة BEIN SPORTS PREMIUM HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق خالد الحدي.

اخر أخبار ريال مدريد قبل مواجهة ريال مايوركا في الجولة العشرين من الدوري الإسباني

تابع ريال مدريد وريال مايوركا، ريال مدريد كان قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق فالنسيا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني، ويستعد أيضًا لخوض خمس مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة بعد هذه المباراة على مستوى كافة المسابقات، وذلك على النحو التالي:

ريال مدريد / الفائز من مباراة الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأمريكي، كأس العالم للأندية.

ريال مدريد / إلتشي، الدوري الإسباني.

أوساسونا / ريال مدريد، الدوري الإسباني.

ليفربول الإنجليزي / ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد / أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

اخر أخبار ريال مايوركا قبل مواجهة ريال مدريد في الجولة العشرين من الدوري الإسباني

مشاهدة ريال مدريد وريال مايوركا، ريال مايوركا من جانبه كان قد تعرض إلى الخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق قادش بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني، ويستعد أيضًا لخوض خمس مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة بعد هذه المباراة على مستوى الليغا، وذلك أمام كلًا من مضيفه فريق إشبيلية في المباراة الأولى، ثم ضيفه فريق فياريال في المباراة الثانية، ومن ثم مضيفه فريق إسبانيول في المباراة الثالثة، وبعدها ضيفه فريق إلتشي في المباراة الرابعة، وأخيرًا ضيفه فريق ريال سوسيداد في المباراة الخامسة.