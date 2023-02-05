مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر || كورة اون لاين ريال مدريد ومايوركا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا يستعد ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا في تمام الساعة الثالثة عصر الأحد، ويبحث الملك عن النصر قبل السفر إلى المغرب للعب كأس العالم للأندية.

يبحث عشاق كرة القدم عن بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني.

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وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا، ويبحث المرنجي عن النصر من أجل الاقتراب من صدارة الدوري، ولديه 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.

موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد، ضمن من منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني هو يوم الأحد 5 فبراير 2023، على ملعب إيبيروستار.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تذاع مباريات بطولة الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة ريال مدريد وريال مايوركا على شاشتها.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

إدواردو كامافينجا – إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير – ناتشو

توني كروس – لوكا مودريتش – أوريليان تشواميني

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

تشكيل ريال مايوركا المتوقع

التشكيل| 5-4-1

راجكوفيتش

بابلو مافيو - مارتن فالينت - أنطونيو رايلو - ماتيا ناستاسيتش - كوستا

رودريجيز - كليمنت جرينييه - رويز دي جالاريتا - كانج إن