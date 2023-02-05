وظائف الجوازات للنساء في السعودية لينك التقديم.. وشروط وطريقة القبول

نقدم لكم شروط الحصول على جواز سفر نسائي، حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات أن المرأة بحاجة للعمل في الرتب العسكرية وحاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الشروط اللازمة لك دخول المهنة، الموضوع تحدده سلطة الجوازات، لذلك بالإضافة إلى أهم المعلومات المتعلقة بهم، سنناقش أيضًا أهم شروط عمل جواز سفر المرأة.

لبس الجوازات للنساء

من أهم شروط جواز عمل المرأة أن ترتدي جواز سفر، وهو قطعة من الملابس المدنية يتم تثبيتها على الجميع.

راتب الجوازات السعودية

من أهم الأشياء التي يبحث عنها المتقدمون للحصول على جوازات السفر هو راتبهم أثناء صعودهم السلم ويزداد مع الخبرة. فئات جواز السفر هي كما يلي:

حيث إن رتبة الجندي في الجوازات في مطارات المملكة العربية السعودية نحو 5000 ريال سعودي إلى 7000 ريال سعودي، وهذا يعتمد على مدى خبرتها في المجال بالإضافة إلى المؤهل الخاص بها.

ويتم تقسيم الراتب بحيث يكون 3200 ريال سعودي أساسي أما صنف 400 ريال، بالإضافة إلى بدل ميدان 450 ريال، وأيضًا علاوة إرهاب 500 ريال، بدل مواصلات 800 ريال، كما أنه هناك 600 ريال بدل خطر.

ويزداد الراتب مع الوقت حتى يصبح 7200 ريال سعودي.

شروط الجوازات

سنزودك بشروط عمل جواز سفر المرأة، والتي يجب أن تستوفيها كل امرأة تتقدم بطلب للحصول عليها:

أن تكون جنسيتها سعودية.

لا بد من امتلاك بطاقة هوية يكون مفعولها ساري، وغير منتهية.

لا بد أن تكون غير مدانة.

لا بد أن تكون غير متزوجة من رجل ليس سعودي الجنسية.

عمر المرأة لا يقل عن خمسة، وعشرون عامًا، وليس فوق الخمسة، وثلاثون عامًا.

ليس سبق اتهامها في أي قضايا مخلة بالشرف، أو مخلة بالآداب العامة.

لا بد أن يكون معها مؤهل الثانوية العامة، أو ما يعادلها من شهادات.

لا بد من اتسام المرأة بالسمعة الحسنة الطيبة.

كما أنها من الضروري أن تقوم لائقة طبيًا لتلك الوظيفة.

أقل شيء في الطول يتم قبوله هو 195 سم، ثم أكثر.

أن يكون وزنها مناسب مع طولها.

يفضل أن تكون السيدة المتقدمة حاصلة على دورات للتحدث بلغة الإشارة.

لا بد من اجتيازه كل الاختبارات.

يفضل حصولها على دورات في اللغة الإنجليزية.

يفضل حصولها على مؤهل عالي.

طبيعة عمل الجوازات للنساء

وبعد فهم ظروف عمل جوازات السفر النسائية لا بد من معرفة طبيعة عمل جوازات السفر النسائية، لأنه داخل المملكة العربية السعودية تختلف طبيعة عمل جوازات السفر النسائية لأنها متنوعة:

تقوم المرأة بعملية تسجيل المواطنين، داخل دوائر عامة حتى يمكنهم الحصول على الجوازات.

تعمل على تنظيم، وعلى تيسير عملية السفر.

تقوم بإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بدخول المسافرين إلى المملكة العربية السعودية من خارجها.

تعمل على تيسير الحصول على رخصة الإقامة للوافد.

تعمل على تجهيز تأشيرة تسمى بتأشيرة الخروج النهائي للوافدين.

تعمل على إتمام تأشيرة الخروج، وتأشيرة العودة لكل الوافدين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

تقوم باستقبال كل حجاج بيت الله الحرام.

طريقة التقديم على وظائف النساء للجوازات 1444

لكل الرغبات في التقديم على وظائف النساء للجوازات 1443 يمكن التقديم من خلال بوابة أبشر واتباع الخطوات الآتية:

أولا تقوم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال هذا الرابط “من هنا”.

قومي بالضغط علي الوظائف المتاحة ومن ثم قومي بالضغط علي تقديم.

ليتم بعد ذلك اختيار المديرية المطلوبة والضغط على بَحث.

قومي بعدها بتحديد الجوازات وقومي بتحديد الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها.

قومي بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة لتقديم.

قومي بالضغط على إرسال الطلب.

هل يوجد بدل مواصلات لوظيفة الجوازات للنساء؟

نعم يوجد بدل بقيمة 500 ريال سعودي.

كم المبلغ المستحق من بدل الإعاشة؟

بدل الإعاشة يصل إلى نحو ألف ريال سعودي.

من المرشح قبولهم في وظيفة الجوازات للنساء؟

من المرشح قبول من يحملون مؤهلات عليا بالإضافة إلى دورات اللغة الإنجليزية المختلفة.