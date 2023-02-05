ظهرت حالًا:: نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2023 برقم الجلوس عبر بوابة محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة الغربية بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ المنطقة بحضور م. ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم. لمعرفة النتيجة.

انتهت مديرية التربية والتعليم من أعمال التصحيح ومراقبة الدرجات بدقة وإعطاء كل طالب حقه الكامل في الحصول على درجات.

أعلن صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية عن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني ثانوي في المدارس على مستوى الأقسام التربوية العشر على مستوى المحافظة بعد التصحيح. اكتمل العمل.

وأوضح "الدسوقي" أن الامتحانات فور الانتهاء منها بدأت المدارس في أعمال التصحيح على الفور، حيث كانت تجري داخل كل مدرسة على حدة، مبينًا أنه تم التأكيد على أخذ الدقة في التصحيح في الاعتبار، وأن يحصل كل طالب على حقه الكامل في الدرجات.

