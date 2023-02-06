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"يوم صعب".. تعرف على أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الاثنين، بدرجات الحرارة، والظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار.

وأضافت الهيئة، يوجد انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بجانب نشاط رياح، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط.

وتابعت الهيئة: "نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد".

وأشارت الهيئة إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط ومن المتوقع ارتفاع الموج من 4: 6 متر.

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية أحيانا قد تغزر أحيانا على مناطق من الإسكندرية -البحيرة -كفرالشيخ- دمياط- بورسعيد.

وأوضحت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

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