دعاء الزلزال.. أدعية للحفظ من الهزات الأرضية مستجابة

دعاء الزلزال، يتصدر تريند جوجل في الساعات القليلة الماضية، ويبحث عدد كبير من المواطنين حول دعاء الزلزال، لترديده وقوله بعد وقوع زلزال اليوم الذي أسفر عن 284 قتيلا، ووصول حصيلة الجرحى إلى 2323.

دعاء الزلزال

ودعاء الزلزال، يبحث عنه عدد كبير من المواطنين وخاصة الذين شعروا بهزة أرضية، حيث أن سكان القاهرة شعرت بهزة أرضية لمدة 4 لـ 5 ثوان.

وعن أفضل الأدعية المفضل ترديدها وقت حدوث الزلزال وتكون مستجابة بأمر الله إليكم ما يلي:

دعاء الزلزال.. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.

دعاء الزلزال.. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

دعاء الزلزال.. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

دعاء الزلزال.. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك، نَواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

دعاء الزلزال.. اللهم نسألك أن تكون لنا عونا ونصيرا على أمور الدنيا، اللهم لا تُعذبنا، ولا تُسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

دعاء الزلزال

دعاء الزلزال مستجاب

1- اللهم إنك أنت الله لا اله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين.

دعاء الحفظ من الزلزال